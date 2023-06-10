早报社区电竞日讲座 专家：电竞可成建立亲子关系桥梁

许多青少年喜爱和朋友玩电竞游戏，但家长却难免担心孩子沉迷电玩荒废学业，双方很容易因此起冲突。社会企业Comeback执行总裁潘丽仪提醒家长，电竞不应该成为亲子之间的阻碍，而应该成为彼此之间搭建关系的桥梁。

她说，在现实生活中，让孩子持之以恒地做一件事情，他们大多不能坚持下来。但通过玩电竞游戏，孩子能够磨练自身毅力，而这一点久而久之相信能够在生活中得到体现。

潘丽仪说：“要对一件事情持之以恒并不容易，如果能够将游戏中的那股‘磨力’（grind）带到现实生活中来，那会是一件非常棒的事情。”

关注电竞选手身心健康的潘丽仪，星期六（6月10日）在早报社区电竞日的华语讲座《家长不可不知的电玩世界》上，分享可以如何顾及青少年电玩爱好的同时，促进和睦亲子关系。

讲座的另外两名主讲人是沐瞳科技电竞业务及海外分公司负责人毛艳辉，以及新加坡电子竞技和线上游戏协会联合创始人邱进航。他们也为与会者解码青少年的电玩世界，介绍手游电竞趋势。

避免孩子沉迷游戏 毛艳辉分享三法宝

至于要如何避免孩子沉迷游戏，毛艳辉则是列出了三大要点。一是双方要互相理解，二是达成契约，最后是执行契约。

毛艳辉解释，家长首先要理解游戏对孩子意味着什么。“可能因为青春期身边同学都在玩某款游戏，如果他不能玩，他很可能就没有共同语言，融入不进去，所以他们会有自己需求。但反过来，家长也要跟孩子谈自己的顾虑，提出自己的担心是什么，例如担心孩子玩得太多会影响学习，担心玩得太多晚上不睡觉影响健康。这是一个双向的理解。”

其次双方要达成契约，家长要跟孩子达成一些共识和约定。“例如可以允许孩子玩，但每天要做完作业才能玩，每天就花两个小时时间来玩，不要在晚上11点过后关在房间偷偷玩等。”

至于执行契约，毛艳辉建议家长要投入足够的时间去和孩子相互探讨。“很多家长不喜欢孩子玩游戏，但又不愿花很多时间去规划孩子的时间，丰富他的兴趣，只是单纯说‘你今天不可以玩’，这是不够的。”

另一方面，电竞因为疫情居家娱乐缺乏的情况下愈受欢迎，想要当电竞选手的孩子也不在少数。邱进航希望通过这个讲座，家长能协助孩子更了解这个产业，少一些“粉红泡泡”，多一些务实的规划。

在电竞领域从业超过20年的邱进航说：“在本地要做全职电竞，现在还早。喜欢玩这个是一回事，但想要靠这个赚钱，又是另外一回事。就像足球、篮球，真正靠运动赚钱的本地运动员，都是凤毛麟角。”