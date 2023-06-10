早报社区电竞日圆满落幕 选手盼扩大赛事规模

为了让公众更好地了解广受年轻人喜爱的电竞潮流，《联合早报》星期六（6月10日）首次举办“早报社区电竞日”，邀请公众走进电玩世界。社区电竞挑战赛收到热烈反响，吸引16支队伍报名参赛。

早报社区电竞日，是早报百年庆活动的之一，面向年轻受众和他们的家长。16支队伍报名参加电竞手游“Mobile Legends: Bang Bang”（简称MLBB）社区电竞挑战赛，玩家与朋友及家人以五人一组的形式参赛。

由五名好朋友组成的“NewJeens”战队突围夺冠，从《联合早报》总编辑吴新迪手中接获1000元现金奖；亚军“Pizza is a qt.”获得300元现金奖，止步半决赛的“Dunamis”和“Rekt Sg”战队则获得游戏中的虚拟奖金。

冠军战队“NewJeens”从《联合早报》总编辑吴新迪（右）手中接过1000元的现金奖励。战队成员（左起）李劲谞、廖可为、吴浚辰、林峻玮和加扎里。（蔡家增摄）

“NewJeens”战队队长吴浚辰（18岁）说：“我们从去年8月开始就一起参加了MLBB的比赛，但这次是我们第一次赢得冠军，所以我们对结果非常满意。”

战队成员廖可为（20岁）说：“印象中的早报只是报道新闻而已，看到早报会举办这样的电竞赛事，有点惊喜……对于这1000元，目前我们还没打算要怎么花。”

他希望今后活动可以扩大规模，增加参赛人数，“这样会多一些对手，比赛会比较精彩”。

早报首次举办“早报社区电竞日”，邀请公众走进电玩世界。这场在盛港汇购物中心（Sengkang Grand Mall）举行的社区电竞挑战赛，吸引16队报名参赛。（蔡家增摄）

吴新迪受访时指出，团队去年在筹划《联合早报》百年报庆的时候，有同事建议举办一个吸引年轻一代和新读者的活动，“我们想借这个机会来接近他们”。

他说：“电竞对年轻一代来说，是他们生活中的一部分。老实说，这是我们从来没有过的尝试，回顾过去100年，我们还真是没有举办过电竞比赛。从今天现场来看，不论是出席者还是现场气氛来看，真的跟过去几场报庆活动很不一样，说明我们这样的一个决定应该是正确的。”

早报社区电竞挑战赛获得热烈反响，不少公众在大屏幕前驻足观看赛事。（蔡家增摄）

母亲率儿子组队出战

本次电竞赛14岁至19岁的参赛人数最多，有39人，占比近半。20岁到30岁的参赛人数也超过四成。

家庭主妇王玲凤（左一）和儿子、侄儿和朋友组队出战早报社区电竞挑战赛。（蔡家增摄）

家庭主妇王玲凤兴致勃勃地与两个儿子、侄儿和朋友一同组队参赛，可惜彼此之间的配合度还不够，遗憾止步首轮。

对于2019年开始接触MLBB的王玲凤来说，这是她疫情后首次参加比赛，感觉很新鲜。她认为，能够和孩子一起玩游戏，不仅能扩大社交圈子，“而且走进孩子们的世界，也能够与他们有多一些的互动，多一些的共同语言”。

王玲凤不反对孩子们玩游戏，“只要不影响他们的学业，毕竟玩游戏也是一种减压的选择”。

不过，对于这次活动只开放给16支队伍报名，王玲凤也觉得规模太小，她希望下次有机会的话，可以举办多一点类似的赛事。“如果有更多人参赛，这样我们有更多的机会聚会，也会认识更多新朋友。”

对于妈妈能够陪自己玩电玩，王玲凤的15岁儿子高伟轩也为之感到骄傲，口气略显自豪。他说：“别人说我妈妈很酷，我觉得很幸运，因为她会别人不会的东西。”

早报社区电竞日由《联合早报》主办，沐瞳科技（Moonton Games）协办，场地支持伙伴是盛港汇购物中心（Sengkang Grand Mall）。