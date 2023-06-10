肯尼亚女飞人基普页真 两周连破两世界纪录

（巴黎新华电）2023年世界田联钻石联赛巴黎站星期五（6月9日）进行，上周在佛罗伦萨打破女子1500米世界纪录的肯尼亚选手基普页真成为当晚最耀眼的明星，在5000米项目再次打破世界纪录。

女子5000米的较量主要在基普页真和埃塞俄比亚选手吉迪之间展开。最终基普页真以14分5秒20的成绩完赛，打破了吉迪保持的世界纪录，后者以14分7秒94获得第二。

“我并没有想到（打破）世界纪录，我都不知道自己是怎么做到的。”基普页真在冲过终点线后一度喜极而泣。

埃塞俄比亚选手 破3000米男子障碍赛世界纪录

当天还有一名选手打破世界纪录——埃塞俄比亚选手吉尔马在男子3000米障碍赛中以7分52秒11的成绩完赛，打破了此前7分53秒63的世界纪录。

吉尔马说：“打破世界纪录并不让我意外，我就是打算今晚在巴黎挑战这个纪录。”

在备受瞩目的男子100米“飞人大战”中，刚刚复出的奥运冠军雅各布斯表现不佳，仅排名第七，冠军由两届世锦赛200米冠军莱尔斯获得，成绩为9秒97。

东京奥运会女子标枪冠军、中国选手刘诗颖参加了本站比赛，但是她仅投出58米61，离60米大关还有一定距离。冠军由日本选手北口榛花获得，成绩为65米09，来自澳大利亚的世锦赛冠军巴贝尔以62米54的成绩排名第二。