新加坡保龄球公开赛晋级赛 本地学生夺男冠女亚

第53届新加坡国际保龄球公开赛星期六（6月10日）落幕，在本地就读的菲律宾青年队选手扎克拉敏（Zach Ramin）以大黑马姿态夺下男子晋级赛（Step Ladder）冠军。我国另一位年轻选手黄雪琳在女子组决赛不敌马来西亚好手冼丽莹摘亚军，后者第四度夺冠。

今年将满18岁的扎克拉敏来自菲律宾。他三岁就同父母移居我国，目前是永久居民，去年加入菲律宾青年队。

根据比赛赛制，36位男选手和28位女选手分别在大师赛进行两轮角逐后，男子组和女子组的前四名选手拿下最后的晋级赛资格。晋级赛先由第四和第三名选手交锋，胜者挑战第二名，以此类推，最后决出冠军。

扎克拉敏以男子组第二名晋级后，在半决赛以208比199瓶分战胜去年的冠军、瑞典好手伯乐比，并在决赛以189比183和229比212，拿下以第一出线的泰国选手亚纳彭，在个人参加的第二个成年比赛就夺冠。

就读于本地英华自主中学（ACS Independent）的扎克拉敏赛后对打败一众比自己年长的好手夺冠感到难以置信，并激动落泪。他说：“我完全没料到自己会获胜，赢了后也不相信是真的。”

扎克拉敏也是学校保龄球队的队长。他今年带领学校在全国校级运动会拿下男生组A级赛五连冠，还拿下个人及全能赛冠军。

18岁的我国女将黄雪琳同样表现出色，夺得女子晋级赛亚军。（海峡时报）

另外，同样是学生的18岁女将黄雪琳也有亮眼表现。来自新加坡体育学校，目前正就读义安理工学院课程的她以第一名身份直接晋级决赛后，遗憾以193比227、178比195输给经验丰富的31岁马来西亚选手冼丽莹。

冼丽莹（左）夺冠后，激动拥抱教练庆祝。（海峡时报）

我国另两位国家队战将黄琳芷和陈诗静分别拿下第三和第四名。

黄雪琳说，这是她第一次参加国际赛决赛，能从多位比她年纪大的选手较量中晋级让她惊讶，但她打得很不错，因此好成绩也在情理之中。