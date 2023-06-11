科曼：荷兰要首夺欧国联奖杯创历史

（阿姆斯特丹路透电）将在本地时间星期四（6月15日）凌晨的欧洲国家联赛半决赛对垒强敌克罗地亚，荷兰队主帅科曼（Koeman）表示，他与球队立下决心，为荷兰队首夺欧国联奖杯，创造历史。

除了荷兰与克罗地亚外，另外两支踢入本届欧国联半决赛的球队分别为意大利与西班牙，两队将在本地时间星期五（16日）的另一场半决赛硬碰。半决赛晋级的两支球队将在本地时间下周一（19日）的决赛争冠。

对于即将到来的半决赛，科曼说：“我们能书写历史。

“如果你想在国家队赢得些什么，你的名字背后就得有些东西。现在这个团队都知道这一点，你可以感觉到，球员们都在谈论着，谈论赢下比赛。”

四年前的首届欧国联，荷兰在半决赛淘汰了英格兰，不过他们最终在决赛不敌主办国葡萄牙，屈居亚军。

科曼说：“你看到2019年当葡萄牙击败我们夺冠时有多高兴。在这之前一直都只有欧洲锦标赛与世界杯，现在欧洲国家联赛也是其中一项大赛了。”

荷兰国家队至今的唯一大赛冠军是在1988年夺得欧锦赛奖杯，当时科曼是球队的其中一员。

他说：“大家到现在还在谈论1988年，当年的欧锦赛只有八支球队。这说明了赢得大赛的重要性，大家也都意识到这一点，所以我们对赢下这项比赛（欧国联）充满动力。”

荷兰队对本次欧国联可以说是雄心勃勃，不过主力前锋德派（Depay）因伤缺勤半决赛对球队是一大打击。

科曼说：“原则上，德派需要整个夏天的训练才能为新赛季做好准备。我还是认为健康的德派是名优秀的球员，不过这也给了我们机会在那个位置上测试新球员。”