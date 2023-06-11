曼市实现三冠王平曼联成就 瓜帅：赢欧冠太难了

曼市以一球力压国米首夺欧冠锦标，主帅瓜迪奥拉承认球队没有表现出最佳水平，运气在这场胜利中扮演了重要角色。

（伊斯坦布尔综合电）自阿布扎比财团于2008年入主后，曼市（Man City）曾一次在欧洲冠军联赛决赛中饮恨，两次止步半决赛，三次倒在复赛和16强赛，但在本地时间星期天（6月11日）凌晨于土耳其首都伊斯坦布尔举行的2022-23赛季欧冠决赛上，他们终于打破魔咒，以1比0击败国际米兰（Inter Milan），历史性首次捧起欧冠冠军杯，实现赛季三冠王的壮举。

曼市此前已完成了英超联赛三连冠，并力压同城劲敌“红魔”曼联（Man Utd），夺得了足总杯冠军。随着欧冠冠军也落入他们口袋，曼市追平了曼联的成就，成为第二支在一个赛季内横扫三冠的英格兰球队。

曼联曾在1998-99赛季实现这一壮举。

瓜帅赛前获弗格森祝福

已执教曼市六个赛季的西班牙主帅瓜迪奥拉（Guardiola）赛后百感交集，他说：“疲惫、平静、满足。要赢下它实在太难了。”

他也透露赛前收到了曼联前功勋主帅弗格森（Ferguson）的祝福。他说：“能和弗格森齐名真的很荣幸。今早我收到了他的短信，这真的让我很感动。”

尽管哈兰德在足总杯和欧冠决赛都无法进球，但他无疑是曼市能历史性首夺三冠的大功臣。（法新社）

尽管赛前就被视为本届欧冠冠军大热门，但曼市本仗胜得一点也不轻松。

毫无意外，本季在各赛事为曼市横扫52球入账的挪威神射脚哈兰德（Haaland）成了国米重点看守的对象，但令人意想不到的是，曼市中场大将德布吕纳（De Bruyne）竟在上半场就因伤被提前换下，这对曼市来说，无疑是个重大打击。

但庆幸的是，曼市另一名中场罗德里（Rodri）在第68分钟为球队挺身而出，攻入制胜球。

国米原本有扳平的机会，但倒霉的他们先是翼锋迪马尔科（Dimarco）的头球击中横梁弹出，之后则轮到前锋卢卡库（Lukaku）的近距离头球攻门在击中曼市门将埃德森（Ederson）的膝盖后弹出。

瓜帅坦言曼市胜在运气

曼市主帅瓜迪奥拉说，他已没有力气去想关于下赛季的事，但承诺不会像一些球队一样昙花一现。（路透社）

国米主帅因扎吉（Inzaghi）认为，球队的表现与曼市不分上下，虽对失利感到失望，却为球员们的表现感到骄傲。

他说：“我们与曼市不分上下。我们非常失望，但正如我昨天（星期五）所说的，我不会用我的球员来交换任何其他的球员，而大家今天应该知道我为何这样说了。”

“瓜帅”也坦言，曼市并没有表现出最佳水平，而运气在这场胜利中扮演了重要角色。

他说：“要赢得这项赛事和实现三冠王真的好难，所以今天赢球的方式不重要，最重要的是赢得了比赛。这场比赛就像抛硬币，你需要运气。

“这一切都被写进了星星里，这颗星现在属于我们。”

瓜帅还说，他已没有力气去想关于下赛季的事，但承诺不会像一些球队一样昙花一现。

“有些球队在赢得了欧冠锦标后就消失了，所以我们必须避免这样的事情发生。”