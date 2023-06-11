曼市圆梦捧大耳朵杯 家乡球迷街头激动落泪

（曼彻斯特综合电）成为英超新贵之前一直活在曼联（Man Utd）阴影下，之后在国内成功后又一直无法在欧洲取得突破的曼市（Man City），星期天（6月11日）终于如愿以偿，捧起了他们的首座“大耳朵杯”，成为继曼联之后，第二支加冕三冠王的英格兰球队，曼市球迷疯狂庆祝，有些还喜极而泣。

尽管本场欧冠决赛在伊斯坦布尔举行，但大批曼市球迷早已聚集在曼彻斯特城市广场，一起通过大屏幕观看这场由曼市大战国际米兰（Inter Milan）的欧冠决赛，为球队加油打气。在终场哨声响起，曼市确定以1比0夺冠的那一刻，许多曼市球迷都压抑不住自己的情绪，眼泪溃堤。

现年62岁的球迷海德曼在接受路透社的采访时说：“我从曼市经历困难的那些年就一直支持球队，这真的是美梦成真。这是天堂，感觉就像人间天堂。”

45岁的库克森则说：“这个感觉很棒，真的太棒了。我太爱曼市了。曼市还在踢第二级别联赛时，我已经在场，现在他们赢得了欧冠，这简直不可思议。”

曼市球员和主帅瓜迪奥拉（Guardiola）将在英国时间星期一（12日）晚上乘坐开蓬巴士在曼彻斯特市区巡游，向球迷展示他们本季赢得的英超、足总杯和欧冠三座冠军杯，庆祝活动最后将以一个盛大的舞台表演结束。