首次来新参赛夺冠 安洗莹：很开心这么多人喜欢我

世界排名前二的山口茜（日本）和安洗莹（韩国）的对决是新加坡羽毛球公开赛（超级750赛）唯一一场赛会头两号种子较量的决赛，安洗莹最终直落两局战胜老对手山口茜，夺得今年的第五个冠军。在这场比赛中，新加坡公开赛也创下了历来最多观众的纪录。

这场精彩的决赛在星期天（6月11日）举行，这也是山口茜和安洗莹职业生涯的第20次较量，尽管山口茜此前以12胜七负占上风，但近来状态神勇的安洗莹凭借稳定的发挥以21比16、21比14胜出。

安洗莹技术非常全面，失误很少，这是她今年连续八次闯入决赛的原因。第一次前来狮城参加新加坡公开赛的她说：“这是我第一次来这里参赛，我很高兴能在比赛中有好表现，这对我来说意义重大。我很高兴这么多人喜欢我。”

对垒跑动能力非常出色的山口茜，安洗莹说自己不再惧怕自己的体能不足。“在体力上我还面对问题，但现在我不再害怕了，我可以说我更加有自信了。我知道怎么去拿下比赛。”

进入2023年赛季，26岁的山口茜和21岁的安洗莹是世界羽联巡回赛表现最稳定的球员，超级500赛及以上的高级别公开赛的冠军全由这两人轮流拿下。山口茜本赛季获得三个冠军。

两届世锦赛冠军得主山口茜谈到这场所面对的最大挑战时，她说：“对手（安洗莹）没有犯下很多失误，我在她的防守下没能获得分数。我必须在比赛中保持清醒，但我无法做到这一点。”

金廷蝉联男单冠军 20年来第一人

印尼好手金廷完成卫冕。（叶振忠摄）

世界第二的印尼球员安东尼·金廷与丹麦球员安东森展开冠军之争，最终前者以21比16、21比13成功卫冕，成为新加坡公开赛20年来首位完成蝉联的男单球员，上一位连续夺冠的是中国球员陈宏。

金廷今年的状态不太好，新加坡公开赛是他本赛季的第一个决赛，也是第一个冠军。在决赛开始前，金廷曾说：“每次我在新加坡打球都感觉很好，这真的对我产生了影响，可以让我拿出我最好的表现，有宾至如归的感觉。”

球迷在看台上抢金廷的球拍。（叶振忠摄）

赛后，他表示不知道自己是20年来首位蝉联男单冠军的球员。“真的吗？我不知道。我感到非常高兴，因为能做到这一点并不容易……新加坡是我喜欢的国家之一，当我来到这里时，我只是享受着比赛。当我享受时，我的技战术和发挥会更好”。

五个赛项锦标由不同国家夺得

日本男双保木卓朗（左）与小林优吾赢得今年首冠。（叶振忠摄）

女单和男单冠军分别属于韩国和印尼，三支夺冠的双打组合则来自中国、丹麦和日本。

世界第一的中国女双陈清晨／贾一凡以2比0击败世界第二的韩国组合白荷娜／李绍希；来自丹麦的非种子混双组合克里斯蒂安森／亚历山德拉以2比1打败次号种子、日本组合渡边勇大／东野有纱；日本男双保木卓朗／小林优吾以2比0战胜中国组合梁伟铿／王昶。