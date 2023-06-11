两度率队单季夺三冠 瓜迪奥拉是历史第一人

（伊斯坦布尔综合电）随着曼市（Man City）顺利加冕三冠王，瓜迪奥拉（Guardiola）也成为了足球史上首名两度率队实现单季三冠壮举的主帅。

瓜迪奥拉曾率领西甲老牌劲旅巴塞罗那（Barcelona）夺得三项赛事冠军，但那已是14年前的陈年旧事了。巴塞是“瓜帅”职业球员生涯同时也是执教生涯的起点。

这名现年52岁的西班牙主帅上一次捧起大耳朵杯也还要追溯到2011年，当时他率领巴塞在三年内两夺欧冠锦标，统治力可谓一时无两。可惜自此之后，瓜迪奥拉却为他的下一座欧冠冠军苦等了长达12年，终于在2023年的伊斯坦布尔再次圆梦。

这是瓜迪奥拉执教生涯第三次夺得欧冠奖杯，追平了皇家马德里（Real Madrid）前主帅齐达内（Zidane）和已故利物浦（Liverpool）前主帅佩斯利（Paisley）的成绩，只有四次夺冠的现皇马主帅安切洛蒂（Ancelotti）比他多。

曼市翼锋格雷利什（Grealish）在受访时就大赞瓜帅是一名“天才”。他说：“即使我在去年踢得一塌糊涂，他依然支持我，并在今年给予我发挥的平台，所以我想跟他说声谢谢。”

瓜帅在本场决赛以刚伤愈归队的阿克（Ake）取代沃克（Walker）首发，引起了不少争议。尽管这名英格兰国脚也坦言为没能当首发感到失望，但他还是对瓜帅表达了感恩之情。

他说：“每当我没能上场时，我都会感到失望，但考虑到他给予我的一切和足球里的所有经历，我将永远亏欠于他。”