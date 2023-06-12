德派受伤 哈克波将在荷兰队出任中锋　

（阿姆斯特丹路透电）欧洲国家联赛半决赛本周开赛，荷兰将在新加坡时间星期四（6月15日）凌晨出战克罗地亚。由于主力前锋孟菲斯·德派（Memphis Depay）受伤缺阵，利物浦（Liverpool）前锋哈克波（Gakpo）会首发担任中锋。

24岁的哈克波在去年底的卡塔尔世界杯期间表现出色，不过之前他一直主打边路位置，在今年1月加盟利物浦后，他更多出任中锋。这一次，相信他在荷兰国家队也会担任中锋。

哈克波说：“这是我在利物浦正在踢的位置，我觉得这是一个很棒的位置。现在我相信，射脚的位置非常适合我。”

哈克波身高高达1米93，是天生的中锋身材，他透露说，在加盟利物浦前，许多教练都劝说他出任中锋，但他之前一直抗拒这样的改变。

他说：“希丁克（Hiddink）是第一个。他那时是艾恩德霍芬（PSV Eindhoven）的顾问团成员。他看了我的比赛，对我说，‘你应该要成为一个中锋或者假九号’。我那时不相信他的话。之后施密特（Schmidt）担任了主帅，也跟我说一样的事情，但我还是很抗拒，因为我当时在左翼踢得很舒服。”

“世界杯期间，我更常在中间位置踢球，过去六个月在利物浦固定了下来。这样的改变很好，我对于未来在这个位置上踢出更佳的表现感到非常期待。在球会、在国家队都是这样。”

克罗地亚方面，在去年世界杯佩戴面具出战、表现出众的后卫格瓦迪奥尔（Gvardiol）也受伤缺阵，但功勋队长莫德里奇（Modric）仍旧入选。今年9月就将年满38岁的莫德里奇仍没有定下从国家队退役的时间表。