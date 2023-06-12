3比1领先热浪 金块主帅：战胜人性才能夺冠

马龙告诫球员，虽然已经赢得三场比赛，但大家还是要打得像一支毫无退路的球队。

只要在星期二（6月13日）上午战胜迈阿密热浪（Miami Heat），丹佛金块（Denver Nuggets）便能赢得球队史上首座NBA总冠军奖杯。但金块主帅马龙（Malone）认为，球队需要战胜人性才能结束这轮系列赛。

目前金块以大比分3比1领先，距离总冠军仅一步之遥。

马龙说，球队在结束第四场比赛后并没有庆祝，因为球队还有一场比赛要打，“而且最后一场比赛永远是最艰难的比赛”。

他解释说，大多数球队在3比1领先时会停下来喘口气，他们会稍有松懈，觉得这是理所当然，并认为自己一定会赢，“但事实并非如此”。

他指出，在任何一场关键战役中，自己最关心的是人性，而要如何克服那些“理所当然的想法”，才是赢球关键。

三年前，金块在同一个赛季的季后赛系列实现了两次1比3逆转。他们在西部首轮季后赛中先是掀翻了犹他爵士（Utah Jazz），随后又在半决赛中以同样战绩4比3淘汰洛杉矶快艇（LA Clippers）。

所以马龙告诉队员们，大家要站在迈阿密的立场上，打得像一支毫无退路的球队：“他们感到绝望，我们必须更加绝望。他们对胜利感到渴望，我们也必须更加渴望。”

热浪是否有翻盘可能？

在NBA历史上，球队在1比3落后的情况下获胜只有区区13次。而在总决赛中，以1比3落后并翻盘赢得总冠军的球队仅有一支，那便是在2015-16年赛季的克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers），当时球队1比3落后金州勇士（Golden State Warriors），随后奋起反击连扳三场，最终逆转。

但目前看来，热浪有复刻历史的可能吗？

双方系列赛第四场比赛，热浪在进攻端和防守端都做了调整，但还是招架不住金块的进攻。虽然金块主力约基奇（Jokic）全场被限制，而且在第一节中段更因抢篮板时脚踝受伤离场，直到第二节中段才回到场上。但戈登（Gordon）、布朗（Brown）的横空出世，彻底杀死了比赛悬念。谁也想不到，金块此役赢球，靠的是两个配角球员，戈登砍下27分，布朗贡献21分。

而且，在第四节开局不到几分钟，约基奇就五次犯规下场，这让热浪一度看到赢球的希望。但穆雷（Murray）和戈登在接下来的几分钟连续得分，稳住了金块的局势。而热浪这边的进攻端依旧没有起色，尤其是外线三分，全场25投仅八中，命中率为32%，金块则达到50%。

如果热浪想要实现翻盘，那接下来的三场比赛，都得打出本轮系列赛第二场比赛的表现。要求热浪场场都交出接近50%的命中率，场场都实现多点开花，这样的概率，又会有多大呢？