（路透电）维罗纳（Verona）本地时间星期一（6月12日）凌晨在意甲降级附加赛中以3比1战胜斯佩齐亚（Spezia），成功守住意甲资格。

斯佩齐亚和维罗纳本赛季均以31分的积分，在积分榜排名第17位和第18位。两队在萨索洛的马佩球场进行一场附加赛，以决定谁将留在意甲。

比赛才进行到第五分钟，维罗纳便由后卫法劳尼（Faraoni）的低射取得1比0的领先。十分钟后，斯佩齐亚依靠后卫阿姆帕杜（Ampadu）将比分扳平。随后，前锋恩贡戈（Ngonge）与队友久里奇（Duric）完成配合，帮助维罗纳再次取得领先。第38分钟，恩贡戈小角度劲射再将比分扩大至3比1。这一比分也保持至终场结束，维罗纳成功保级。

值得一提的是，下半场第70分钟，维罗纳后卫法劳尼在门前用手将球扑出，主裁判将他罚下，并为斯佩齐亚送出一次罚球机会，结果恩佐拉（Nzola）主罚的罚球被扑出，错失缩小比分的机会。

此役战罢，斯佩齐亚成为继桑普多利亚（Sampdoria）和克雷莫纳（Cremonese）之后，另一支降入乙级的队伍。而稍早前在乙级升级附加赛中以总比分2比1战胜巴里（Bari）的卡利亚里（Cagliari）将会升入意甲。