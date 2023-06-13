一度落后两球 德国第1000场国际赛险平乌克兰

（不莱梅综合电）哈弗茨（Havertz）进球并制造罚球，帮助德国星期二（6月13日）凌晨在主场进行的第1000场国际赛中，3比3逼和乌克兰。

明年的欧洲足球锦标赛东道主德国由于不用踢外围赛，因此通过友谊赛练兵。但在这场里程碑之战，德国在开赛不久领先的情况下，却被乌克兰连扳三球，直到最后10分钟左右才连进两球追平。

德国前锋菲尔克鲁格（Fuellkrug）在第六分钟将队友沃尔夫（Wolf）右路接应长传球后的射门折射入对方球门，攻入个人近七场比赛的第七球。但德国派出试验性的三后卫防线，下来却被乌克兰的快速反击和高效传球冲击得支零破碎。

齐甘科夫（Tsyhankov）在第18分钟和第56分钟梅开二度，加上德国后卫吕迪格（Rudiger）在上半场将穆德里克（Mudryk）的射门挡入自家大门，让乌克兰3比1领先。

乌克兰在前场从德国后卫金特尔脚下断球并攻入第三球后，球员们（黄衣）兴奋庆祝，一旁的德国门将特拉普（蓝衣）则显得无奈。（法新社）

穆德里克的切尔西（Chelsea）队友哈弗茨在第83分钟接应吕迪格长传，头球一蹭甩开对方防线，单刀破门，为德国扳回一城。哈弗茨接着在完场补时阶段带球入禁区被对方球员撞倒，队长基米希（Kimmich）主罚罚球建功，让德国免于在队史上首次败给乌克兰。

德国主帅弗里克（Flick）赛后说，球队创造了很多机会但没能把握好，而球员们也努力扭转局面，他对这个成绩感到遗憾。“最重要的是我们展示了（不放弃）心态，这足以让比分变成3比3，只是我们仍需解决必须做得更好的事。”

这场比赛也是场慈善友谊赛，德国将比赛收益捐赠给受战争影响的乌克兰民众。在开踢前进场的球童则是为了躲避战乱逃离乌克兰的孩童。两队球员赛前也交错站在一个写了“和平”字样的横幅前，拍下大合照。