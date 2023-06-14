骆建佑印尼赛再战李诗沣 杨佳敏挑战前奥运冠军　

印度尼西亚羽毛球公开赛（超级1000赛）结束首圈赛事，我国羽将只有男单骆建佑和女单杨佳敏晋级次圈，他们星期四（6月15日）将迎战实力强劲的对手。

排名世界第五的骆建佑星期三（14日）与东道主球员奇科展开对决，以21比15、23比21险胜，报了5月在柬埔寨东南亚运动会男团半决赛不敌的一箭之仇。尽管是在对手的主场作战，但为骆建佑加油的欢呼声也不少，果然是名副其实的“Istora Boy”（Istora为场馆名字）。

世界羽联没有把东运会的交手记录在内，因此骆建佑此役获胜后，将对垒世界第20的奇科的交手记录改写至五胜一负，唯一一次输球是今年1月的印尼大师赛。

骆建佑接下来的对手是中国的李诗沣，后者虽然不是种子球员，但偶尔也会在巡回赛有杰出表现，比如今年3月就赢得了全英赛（超级1000赛）冠军。

骆建佑在交手记录上以四战四胜领先李诗沣，最后一次打败这个对手是在今年初的印尼大师赛，但李诗沣并不是省油的灯，他的防守反击打法逐渐成型，状态好的时候可以击败任何种子球员。

在星期三亮相的新加坡球员还有女双金羽佳／黄嘉盈，不过她们9比21、8比21不敌世界第八的泰国组合宗功攀／拉温达，无缘晋级。

杨佳敏将迎战前奥运冠军卡罗琳娜

杨佳敏在比赛首日星期二（13日）收获前世锦赛冠军得主奥原希望（日本）的退赛礼，获得次圈资格，她星期四将与来自西班牙的2016年里约奥运会冠军得主卡罗琳娜·马林争夺八强资格。

杨佳敏和六号种子卡罗琳娜之前曾交手三次，胜利的一方一直都是卡罗琳娜。

印尼公开赛刚结束首圈赛事，却已爆出不少冷门，多名种子球员打道回府。男单八号种子李梓嘉（马来西亚）再次一轮游，17比21、13比21不敌印度好手叻斯亚·森，后者将与前辈斯里坎特展开“印度内战”。

女双次号种子松山奈未／志田千阳卫冕失败，在“日本内战”中以16比21、21比19、17比21不敌队友宫浦玲奈／樱本绚子。