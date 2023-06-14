为追德甲梦 我国女将陈乐恩弃奖学金加盟多特女足

陈乐恩不断为我国写下女足历史，是我国最年轻的国家队进球者，也是首位在欧洲联赛踢球的球员。在未来几年，她希望拿到职业合同，并和多特蒙德跻身顶级联赛。

我国18岁女子足球员陈乐恩的足球生涯再有突破。她上星期五（6月9日）宣布加盟德国多特蒙德（Dortmund）女队，成为球队首位亚洲球员。虽然得放弃去年得到的美国奖学金，但为了帮助多特蒙德在2027年升上德甲女足联赛，同时实现自己成为职业球员的梦想，她义无反顾。

多特蒙德是欧洲男子足坛劲旅，莱万多夫斯基（Lewandowski）、哈兰德（Haaland）、罗伊斯（Reus）等进攻球员都在这里打响名堂。如今身为前锋的陈乐恩也希望跟上他们的步伐，在这座培养年轻球员的“梦工厂”展现自我。

多特女队刚成立连续升级 放眼四年后闯德甲

与曾八次夺得德甲冠军的男队相比，多特女队两年前才成立，但顶着多特的名号，球队还是吸引了不少优秀球员加盟，并在过去两个赛季以全胜战绩称霸德国第七和第六级联赛，新赛季将征战第五级联赛。

球队的目标是每一个赛季都持续升级，这样一来，她们最早能在2027年和男队一样征战德甲联赛。由于还在低级别联赛，目前所有女队球员都不是全职球员，各有自己的工作或学业要兼顾。如果如预料般持续升级，待时机成熟时（可能是当升至第二级德乙联赛时），球员们将获得职业合同，而这正是陈乐恩一直追求的。

去年获多特蒙德邀请 合练获青睐

尽管年纪轻，陈乐恩已不断缔造我国女足历史，例如在2019年，14岁的她成为我国男女足国家队历来最年轻的进球者。她也在今年年初加盟英格兰第三级别联赛的伦敦蜜蜂队（London Bees），成为首位在欧洲联赛踢球的我国女球员。她共为蜜蜂队上阵12次，攻入两球。

多特蒙德在本地设有亚太区总部。陈乐恩去年接到球队亚太区董事经理苏雷什·列奇马南的邀约，在12月到多特蒙德和女足负责人斯文雅·施伦克尔讨论相关机会。陈乐恩今年2月再次到访当地，和女队合练约一周后，获得加盟邀请，合同为期一年。

她说：“多特蒙德是大球会，不过女队还很年轻。你真的能感受到他们对发展女队的投入和努力，所以我想成为一份子，也预见女队未来几年再壮大。”

放弃美国奖学金暂缓学业

陈乐恩得因加盟而放弃去年获得的美国威廉与玛丽学院的部分奖学金，无缘在这所美国大学体育总会（NCAA）第一级别大学就读和踢球，而进入美国大学是陈乐恩四年前的梦想。

她说：“这真的是一个很艰难的决定。威廉与玛丽是一所非常好的学校，他们的教练也可能是我遇过最热情的，不过他们都非常理解和支持我的决定。”

“不管几岁你都还能读大学，但足球员的职业生涯相当有限。现在我有机会，当然要尽可能把握。我未来会考虑恢复学业，这或许要等到我挂靴后，我对此保持开放态度。”

虽然暂缓学业，但正在参加A水准会考的陈乐恩7月正式搬到德国后，还是将到语言学校学习德语。她说，课程将非常紧凑，一天学习五小时，从零开始的她希望年底能掌握德语，和队友交流。

陈乐恩2月到访多特蒙德时，到男队主场西格纳伊度纳公园观赏了欧冠16强次回合对垒英超球队切尔西（Chelsea）的比赛。在这座魔鬼主场，她对由球迷组成的“黄黑之墙”感到震撼。

多特蒙德球迷对球队的热情闻名全球，他们的主场也有“魔鬼主场”的称号。（路透社）

四年前，正是球迷们的呼吁让多特高层有了组建女队的想法。来临新赛季，陈乐恩将踏上在西格纳伊度纳公园旁的女足队主场红土地体育场，在这座见证男队1937年至1974年历史的球场，书写新篇章。