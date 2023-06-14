高球美巡赛专员莫纳汉以健康为由辞职　

（彭博电）美国高尔夫球巡回赛（PGA）专员杰伊·莫纳汉（Jay Monahan）星期三（6月14日）以健康问题为由，宣布辞去PGA的日常运营工作。

莫纳汉和美巡赛政策委员会星期三发表了一份简短的联合声明，称他将在康复期间暂时离职。声明中说：“莫纳汉告知美巡赛政策委员会，他正在从医疗状况中恢复。董事会完全支持杰伊，感谢大家尊重他的隐私。”

上星期，PGA与死对头LIV高尔夫球公司宣布了一项令人震惊的合作协议，双方将与欧巡赛联合建立一个“新的、集体的、以营利为目的”实体公司。沙特阿拉伯主权财富基金总监亚西尔·鲁马扬（Yasir al-Rumayyan）将担任主席，而现年53岁的莫纳汉则将出任首席执行官。

不少球员在社交媒体上对这项协议表示惊讶，甚至连美巡赛的工作人员也感到措手不及，不少职业球员一度要求莫纳汉辞去现有的职务。

美国参议院将对协议展开调查

与此同时，美国参议院也表示将对这一安排展开调查。参议院常设调查小组委员会主席、民主党参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）透露，他已要求美巡赛和沙特阿拉伯资助的LIV交出与该协议有关的文件和通讯记录。

布卢门撒尔在给莫纳汉的信中写道：“虽然对有关协议的细节知之甚少，但沙特阿拉伯公共投资基金作为沙特政府下属机构的角色，以及美巡赛在LIV高尔夫球问题上唐突又激烈的立场逆转，让人对协议背后的原因和条款产生了严重的质疑。”

PGA与LIV上星期的重磅宣布，结束了两家公司之间悬而未决的反垄断诉讼，莫纳汉称其为“转型伙伴关系”。