欧国联半决赛遇意大利 西班牙新帅迎大考

（恩斯赫德综合电）不是冤家不聚头，两年前在欧洲国家联赛争夺决赛权的西班牙与意大利，星期五（6月16日）凌晨将于同个比赛的同一阶段交手。

西班牙在去年底的卡塔尔世界杯后换帅，新帅德拉富恩特（De la Fuente）在近两场欧洲足球锦标赛外围赛中率队取得一胜一负，本仗将是他在上任后迎来的首个重大考验。

由于此前没有太出色的履历，加上西班牙上仗败给了苏格兰，因此德拉富恩特的执教能力受到广泛的质疑，但曾在少年时期接受过他指导的西班牙门将西蒙（Simon）却为恩师抱不平。

“他是一位很好、很会激励人的教练，也甚少发脾气。”

在阔别西班牙国家队三年后被重召的后防老将纳瓦斯（Navas）也大赞德拉富恩特“充满热情”，球队在他的领导下展现了团结精神。

话虽如此，但西班牙在上届欧国联赛半决赛击退了意大利，尽管在最后关头不敌法国与冠军失之交臂，相信复制上届成绩应该会是西班牙球迷对德拉富恩特的基本要求。

除了37岁的纳瓦斯之外，刚与西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）结束长达11年宾主关系的34岁后卫阿尔巴（Alba）也被德拉富恩特重召入队。

值得一提的是，两年前为西班牙攻入两球，助球队击退意大利的费兰·托里斯（Ferran Torres）反而落选；而上个月刚成为西班牙公民的法国后卫勒诺尔芒（Le Normand）则有望献出他的西班牙国家队处子秀。

意大利要雪耻

意大利在上届欧国联赛半决赛不敌西班牙，这次必竭尽所能复仇。

更重要的是，作为上届欧锦赛冠军却无缘去年的世界杯正赛，让他们沦为足坛笑柄，倘若能拿下本届欧国联赛冠军，相信多少能为他们挣回一点颜面。

本场比赛，相信雷特吉（Retegui）会是意大利队中最受瞩目的球员，因为这名曾代表阿根廷20岁以下队出战的24岁前锋在今年初决定为意大利效劳后，已连续两仗进球，其中一场还是对垒英格兰。

虽然西班牙是两队上一场对决中的赢家，但在那之前的欧锦赛半决赛中，意大利则凭点球力压西班牙晋级，成为最后冠军。

其实，两队在整体交手记录上不分上下，本仗谁胜谁负主要还得看临场发挥。