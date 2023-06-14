梅西重申不参加下届世界杯赛

在接受中国《体坛周报》采访时，阿根廷“球王”梅西（Messi）重申，他很可能不会参加2026年世界杯赛。

梅西离开欧洲足坛，选择加盟美国职业大联盟球队迈阿密国际（Inter Miami），这也让球迷们对于他再踢一届世界杯重燃希望，因为美国是2026年世界杯的主办国之一，如果参赛的话，梅西算是在半个主场出战。

不过在接受《体坛周报》采访时，梅西说：“我觉得不会了。（2022年）就是我的最后一届世界杯。我会看事情怎样发展，但原则上我不会参加下一届世界杯了。”

出生于1987年6月24日的梅西即将年满36岁，到2026年世界杯开赛时，他将年满39岁。梅西在今年2月时便曾表示不会再战一届，当时他说：“因为年纪的关系，坚持到2026年会很难。我喜欢足球，只要我身体状态足够好，只要我还在享受比赛，我就会继续踢球，但现在距离下一届世界杯还很远。”

英超豪门曼市（Man City）本赛季夺得三冠王，这使得曼市前锋哈兰德（Haaland）成为梅西争夺第八座金球奖奖杯的最大竞争对手。对此，梅西在这次的采访中展现了淡然的态度，他说：“第八个金球奖能来很好，不能来也无所谓。职业生涯至今，个人奖项已经没有那么重要了，现在我认为集体荣誉远在个人荣誉之上，最重要的其实还是世界杯。”

梅西正随阿根廷国家队在中国北京备战对阵澳大利亚的友谊赛。由于中国球迷太过热情，出于安保原因，梅西在北京期间几乎没有公开露面。