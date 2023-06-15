女足世界杯转播价谈妥 欧洲五大足球强国可观赛

（洛桑综合电）国际足联星期三（6月14日）宣布，已经与欧洲广播联盟达成2023年女足世界杯转播协议，避免了欧洲五大足球强国因转播价争议而无法观看本届赛事。

此前，国际足联与法国、德国、意大利、西班牙和英国的广播机构因无法就转播价达成共识而陷入僵局。

国际足联会长因凡蒂诺（Infantino）在官网上说：“国际足联很高兴扩大与欧洲广播联盟的协议，把即将举行的国际足联女足世界杯的转播范围扩大到其现有网络中的五个主要市场，即法国、德国、意大利、西班牙和英国，还有乌克兰，从而确保比赛的最大曝光率。”

因凡蒂诺没有透露有关转播权的财务细节。之前，这名国际足联会长一直批评“五大”欧洲国家的转播商提供的转播报价远低于男足世界杯。

由于本届比赛在澳大利亚与新西兰举行，时差对欧洲转播机构而言是一大挑战，这意味着比赛通常会在欧洲的清晨进行，但因凡蒂诺说这不是借口。

去年10月，国际足联与欧洲广播联盟就28个国家达成协议。随着星期三的协议达成，转播本届女足世界杯的欧洲国家将增至34个。

欧洲广播联盟董事长库兰（Curan）说：“国际足联女足世界杯是其中一项发展最快以及最受关注的比赛，我们将与国际足联携手合作，确保更多的欧洲国家人民能观赏到这项女子赛事。”