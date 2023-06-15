莫德里奇独造三球 送格子军晋级欧国联决赛

莫德里奇宝刀未老，在欧国联赛半决赛贡献一个进球和两个助攻，助克罗地亚以加时赛4比2的成绩逆转淘汰荷兰进决赛，距队史首座冠军杯仅一步之遥。

尽管职业生涯已近黄昏，莫德里奇（Modric）仍是克罗地亚国家足球队的灵魂。

他在星期四（6月15日）凌晨的欧洲国家联赛半决赛独造三球，助”格子军”经加时以4比2逆转，淘汰主场作战的荷兰，率先报到决赛。

现年24岁的右翼马伦（Malen）在第34分钟为荷兰首开记录，但姜还是老的辣，37岁的莫德里奇在第55分钟看准时机上抢，荷兰前锋哈克波（Gakpo）在被抢断后出于自然反应拉扯他摔倒，给克罗地亚送上一个罚球。前锋克拉马里奇（Kramaric）为克罗地亚主罚一蹴而就，将比分扳为1比1。

第73分钟，克罗地亚右翼帕萨利奇（Pasalic）近距离捅射破门，助球队以2比1反超。

尽管荷兰中场诺亚·朗（蓝衣10号）的进球将比赛拖入加时，但“加时赛专家”克罗地亚仍是最后赢家。（路透社）

尽管荷兰中场诺亚·朗（Noa Lang）在伤停补时第六分钟进攻得手，将比赛拖入加时，但克罗地亚依然表现得淡然自若，毕竟他们在近两届世界杯与巴西、日本、英格兰、俄罗斯和丹麦五支球队踢到了加时，并且都取得胜利。

果不其然，他们又是这场加时赛的最后赢家。第98分钟，克罗地亚替补前锋佩特科维奇（Petkovic）在莫德里奇的助攻下，以一记世界波宴客后，再于第115分钟制造罚球。莫德里奇这次操刀主罚，同样不负众望命中。

克罗地亚最终以加时4比2的成绩逆转荷兰，成为首支杀进本届欧国联赛决赛的球队。他们将与西班牙和意大利之间的胜者争夺冠军。

克罗地亚主帅达利奇：希望这次能夺冠

格子军在1998年首次以独立国的身份参加欧洲足球锦标赛就晋级八强，引起了全世界的关注。

近两届世界杯，他们也分别获得亚军和季军，这对于一个人口只有400万的国家来说，无疑是非常了不起的成就。

针对有望夺得队史首座冠军杯，克罗地亚主帅达利奇（Dalic）说：“我们已经获得过铜牌和银牌，现在就让我们冲击金牌，这样我们就能完成这个故事。我认为我们配得上金牌，因为我们是一支过去六年都一直保持着水准的球队。”

达利奇也相信，莫德里奇能帮助球队赢得队史首座冠军杯。

达利奇说：“他可以帮助我们赢得金牌。卢卡（莫德里奇）会在决赛后决定自己的未来，但有他在，我们的表现更好，实力也更强大。”

荷兰是2018-19赛季的首届欧国联赛的亚军得主，但本届却止步半决赛。

主帅科曼（Koeman）认为，在克罗地亚的面前，荷兰显然还有许多须进步的地方。

他说：“我们现在拥有一支充满活力，能够进行战斗的球队。这是我们可以进一步建立的地方，但我们的对手是克罗地亚，他们证明了为什么能在近两届世界杯分别获得亚军和季军。他们踢得更聪明，在控球方面的表现也较优，整体来说配得上胜利。”