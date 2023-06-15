姆巴佩批评法国球迷：没给梅西足够尊重

（巴黎综合电）巴黎圣日耳曼（PSG）球星姆巴佩（Mbappe）抨击法国球迷，近两个赛季没有给予梅西（Messi）应有的尊重。

35岁的阿根廷球王梅西日前宣布告别PSG，并将加盟美国职业大联盟球队迈阿密国际（Inter Miami），结束他在PSG近两年的生涯。2021年从巴塞罗那（Barcelona）自由转会加盟PSG的他，虽然为球队赢得两座法甲冠军和一座法国超级杯冠军，但他早前在访问中坦言，这段时间除了赢得世界杯外，他过得并不开心。

PSG在过去两个赛季止步欧洲冠军联赛16强后，梅西多次被PSG球迷嘘声相待，在他本月初为球队上阵的最后一场比赛也不例外。PSG主帅加尔蒂（Galtier）赛后表示不解为何梅西会被嘘，姆巴佩如今也为前队友说话。

姆巴佩说：“我真的不明白为什么这么多人会因为他离开而松了一口气。我们谈论的可是梅西，他应该受尊重，但他没在法国得到应有的尊重，这很遗憾。”

综合媒体报道，球迷们或许是不满梅西的表现，也质疑他的忠诚度，才会向这位七座金球奖和去年世界杯的得主发出嘘声。

姆巴佩：没要求离队到皇马 不再续约但下赛季愿留队

除了梅西，西班牙后卫拉莫斯（Ramos）也已以自由身离开PSG。合约将在明年6月到期的姆巴佩本周也投下震撼弹说，他明年不会和PSG续约。

姆巴佩受访时澄清，虽然无意行使合约中的一年续约选项，但他下赛季乐意留在PSG。他也说，没有要求PSG让他在这个夏天转会到对他有意的皇家马德里（Real Madrid），但如果姆巴佩明年以自由身离开，PSG将分文未得，因此姆巴佩在这个夏天也有可能被出售。