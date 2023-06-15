姆巴佩批评法国球迷：没给梅西足够尊重

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发布 / 2023年6月15日 4:18 PM
法国球星姆巴佩目前正在和国家队备战对垒直布罗陀的欧洲足球锦标赛外围赛。（法新社）
法国球星姆巴佩目前正在和国家队备战对垒直布罗陀的欧洲足球锦标赛外围赛。（法新社）

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（巴黎综合电）巴黎圣日耳曼（PSG）球星姆巴佩（Mbappe）抨击法国球迷，近两个赛季没有给予梅西（Messi）应有的尊重。

35岁的阿根廷球王梅西日前宣布告别PSG，并将加盟美国职业大联盟球队迈阿密国际（Inter Miami），结束他在PSG近两年的生涯。2021年从巴塞罗那（Barcelona）自由转会加盟PSG的他，虽然为球队赢得两座法甲冠军和一座法国超级杯冠军，但他早前在访问中坦言，这段时间除了赢得世界杯外，他过得并不开心。

PSG在过去两个赛季止步欧洲冠军联赛16强后，梅西多次被PSG球迷嘘声相待，在他本月初为球队上阵的最后一场比赛也不例外。PSG主帅加尔蒂（Galtier）赛后表示不解为何梅西会被嘘，姆巴佩如今也为前队友说话。

姆巴佩说：“我真的不明白为什么这么多人会因为他离开而松了一口气。我们谈论的可是梅西，他应该受尊重，但他没在法国得到应有的尊重，这很遗憾。”

综合媒体报道，球迷们或许是不满梅西的表现，也质疑他的忠诚度，才会向这位七座金球奖去年世界杯的得主发出嘘声。

姆巴佩：没要求离队到皇马 不再续约但下赛季愿留队

除了梅西，西班牙后卫拉莫斯（Ramos）也已以自由身离开PSG。合约将在明年6月到期的姆巴佩本周也投下震撼弹说，他明年不会和PSG续约

姆巴佩受访时澄清，虽然无意行使合约中的一年续约选项，但他下赛季乐意留在PSG。他也说，没有要求PSG让他在这个夏天转会到对他有意的皇家马德里（Real Madrid），但如果姆巴佩明年以自由身离开，PSG将分文未得，因此姆巴佩在这个夏天也有可能被出售。

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