英超新赛季赛程公布 孔帕尼率升班马首轮迎旧主曼市

（伦敦综合电）英超2023-24赛季新赛程公布，三冠王曼市（Manchester City）将在首轮揭幕战客场对垒由前队长孔帕尼（Kompany）率领的升班马伯恩利（Burnley）；由新帅波切蒂诺（Pochettino）带领的切尔西（Chelsea）硬碰利物浦（Liverpool）是另一场焦点战。

英超新赛季赛程在本地时间星期四（6月15日）下午公布。曼市将在本地时间8月12日凌晨3时的首轮比赛客战伯恩利，展开争取英超四连冠的征途。

伯恩利在刚结束的英冠赛季中以队史最高的101分夺冠，时隔一个赛季重返英超。在去年6月担任球队主帅的孔帕尼，也赢得英冠赛季最佳主帅的殊荣。

37岁的孔帕尼曾效力曼市长达11年（2008年到2019年），担任球队队长达八个赛季，为曼市赢得四座英超、四座英联赛杯、两座足总杯和两座社区盾冠军。他的执教理念也受共事三年的曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）影响深远。

这将是曼市与伯恩利继今年在英格兰足总杯八强交锋后再度碰面，曼市当时主场凭哈兰德（Haaland）上演的帽子戏法，以6比0横扫对手。

另外，两支上赛季错失欧冠资格的传统强队切尔西和利物浦在8月13日晚上11时30分的首轮对决也值得关注。切尔西上赛季大手笔引援却取得队史英超最低分，以44分排名第12。新赛季他们将由前托特纳姆（Tottenham）和巴黎圣日耳曼（PSG）主帅波切蒂诺执教，且看球队能否脱胎换骨。

英超2021-22赛季收入创新高

同日发布的还有会计师事务所德勤（Deloitte）的年度足球财务报告。英超彻底走出疫情的阴霾，在2021-22赛季的总收入以约55亿英镑（约93亿5000万新元）创历史新高，比前一个赛季高出12%。

报告提到，随着冠病限制措施结束，球迷回归，欧洲足球已从最具挑战的时期恢复过来，欧洲五大联赛的总收入平均增长约10%。法甲收入涨幅最多达到26%，总收入是20亿欧元（约29亿新元）。意甲则是唯一收入减少的联赛，下跌了7%到24亿欧元（约35亿新元）。