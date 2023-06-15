7月来新踢友谊赛 热刺新帅：与球员建立关系良机

下个月将率英超劲旅“热刺”托特纳姆（Tottenham）来我国踢季前友谊赛的新主帅波斯特科格鲁（Postecoglou）说，他将视这场与意大利强敌罗马（Roma）的比赛为他与团队建立关系的良机。

托特纳姆下个月将展开亚太区季前热身赛，到澳大利亚和泰国与西哈姆（West Ham）及莱斯特（Leicester）交锋后，7月26日在新加坡国家体育场和罗马交手。

波斯特科格鲁上星期二（6月6日）受委上任，成为首位执教英超队的澳大利亚籍主帅。谈到热身赛的重要性，他说：“我们将花很多时间（和球员）在一起，我觉得这是好事，因为最重要的是，我们要了解彼此。”

热刺新主帅：期待与球迷见面

在澳大利亚和日本都有丰富执教经验的他说，亚洲对足球和英超都相当疯狂。这些球迷平时无法在现场观看球队比赛，他期待和他们见面。

这场比赛将作为我国“新加坡足球嘉年华”（Singapore Festival of Football）三场友谊赛的首场。去年到访的英超豪门利物浦（Liverpool）也将再次前来，在7月30日和8月2日分别对战莱斯特和德甲11连冠得主拜仁慕尼黑（Bayern Munich）。托特纳姆、利物浦和拜仁也将为球迷展开公开训练。