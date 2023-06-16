多财团竞购曼联 贾希姆财团报价逾80亿元可先谈判

（伦敦路透电）路透社星期四（6月15日）援引消息人士说法报道，曼联正在与卡塔尔伊斯兰银行的董事会主席贾希姆（Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani）进行独家谈判，预计贾希姆收购曼联的报价超过60亿美元（约80亿新元）。

目前有多个财团在竞争曼联所有权。消息人士称，在曼联老板格雷泽（Glazer）家族看来，贾希姆财团的这份报价比英国二号富豪拉特克里夫（Ratcliffe）的更加优渥。曼联目前给了贾希姆财团优先谈判权，但暂时还不能透露优先谈判权的期限有多长。这位消息人士也指出，如果拉特克里夫给出新报价的话，曼联也可能转而和他谈判。

贾希姆是卡塔尔王族成员，他的父亲哈迈德曾在2007年至2013年期间担任卡塔尔首相。据福布斯估计，哈迈德的个人财富约为12亿美元，卡塔尔王室家族财富达到2750亿美元。

60亿美元报价意味着曼联将成为整个体育界价值最高的收购案之一。美国橄榄球大联盟的华盛顿指挥官（Washington Commanders）近期刚刚以60亿美元的价格售出。此外，美国财团去年收购英超球队切尔西（Chelsea）的价格是31亿美元。

受这一消息影响，曼联的股票在星期四一度上涨15%，星期四收盘时上涨了6.8%，股价达到了24.81美元。

格雷泽家族在2005年以10亿美元收购曼联。曼联球迷对于格雷泽家族的评价并不高，他们普遍认为格雷泽家族将曼联当做摇钱树，没有投入足够资金提升球队实力。自功勋主帅弗格森（Ferguson）在2013年退休后，曼联至今没有赢过一次英超冠军。