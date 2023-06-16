国际足联将成立反种族歧视小组 维尼修斯担任要角

（巴塞罗那综合电）国际足联将成立一个以皇家马德里（Real Madrid）球员维尼修斯（Vicinius）为首的反种族歧视特别小组。

22岁的皇马边锋维尼修斯近两个赛季在西班牙至少遭受九次种族歧视事件。在上个月的西甲联赛中，巴伦西亚（Valencia）球迷朝他喊“猴子”，更引爆了国际舆论，巴西也向西班牙驻巴西大使抗议。警方事后逮捕了在巴伦西亚和马德里七名涉嫌种族歧视这名皇马球星的球迷。

国际足联主席因凡蒂诺星期四（6月15日）到西班牙巴塞罗那探访巴西国家队后说，国际足联将成立一个以球员为首的反种族歧视特别小组，维尼修斯将担任要角。

他说：“我告诉维尼修斯让他领导这群球员，提出针对种族歧视行为的严格惩罚，这些惩罚未来将在全世界足球单位实行。我们要聆听球员们的想法，让他们提出在安全的环境里踢球需要什么，我们对此非常认真。”

有歧视就没足球 歧视发生时比赛须暂停

因凡蒂诺也强调，有种族歧视就没有足球，如果有球员被歧视，比赛必须暂停。他说：“我们有这个暂停比赛的程序，裁判能在国际足联的比赛中实施。在每一个层级都必须采取这样的措施，这包括国家队比赛。”

巴西目前正在西班牙备战本地时间星期天（6月18日）凌晨对垒几内亚的国际友谊赛。维尼修斯在训练后说：“我对从世界各地收到的巨大支持不胜感激。它给了我更多力量去抗击种族歧视，以便未来跟随我脚步的黑人孩童可以不需要忍受我所遭受的辱骂，他们可能没有我那样的力量和韧性。”

西班牙和巴西本周早前表示，他们计划在明年3月于皇马主场踢友谊赛，传达反种族歧视的信息。