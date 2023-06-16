新帅通过意大利大考 西班牙再闯欧国联决赛　

（恩斯赫德综合电）执教功力备受质疑的西班牙新帅德拉富恩特（De la Fuente）顺利通过大考，率队在星期五（6月16日）凌晨的欧洲国家联赛半决赛以2比1力克意大利，晋级决赛。

“斗牛士”西班牙两年前在前帅恩里克（Enrique）的带领下，首次晋级欧国联决赛，但最终不敌法国失冠。本届赛事，他们的决赛对手则是近两届世界杯分别夺得亚军和季军的克罗地亚，不论最终谁胜谁负，都是第一次在欧国联登顶。

由于西班牙在上一场欧洲足球锦标赛外围赛，即德拉富恩特执教的第二场比赛中败给苏格兰，因此这名西班牙新帅的执教功力备受质疑。星期五的这场胜仗，对他来说无疑是一剂强心针。

德拉富恩特在受访时说：“我们只是需要时间。像我之前一直说的那样，这是一个过程。灌输理念需要时间，我们当天只是有点倒霉，无法在对垒苏格兰时取得好成绩，但通过对彼此更多的了解和更多的时间训练，一切都变得不同了。”

西班牙新帅德拉富恩特（左二）在球队2比1淘汰意大利后，与球员们一起开心庆祝。（路透社）

意大利主帅曼奇尼：我们缺乏出色前锋

意大利后防老将博努奇（Bonucci）在本场比赛开赛第三分钟就被西班牙边锋皮诺（Pino）抢断，后者随后突入禁区低射破门，为球队首开记录。

不过，意大利在八分钟后凭借罚球扳平比分。由于前锋扎尼奥洛（Zaniolo）当时的射门击中了西班牙新秀勒诺尔芒（Le Normand）的手臂，因此意大利获得了一个罚球。前锋伊莫比莱（Immobile）为意大利主罚命中，将比分改写为1比1。

第21分钟，意大利以为他们已成功反超，岂料中场弗拉泰西（Frattesi）的进球却因为“体毛级”的越位被录像助理裁判（VAR）取消。

对意大利雪上加霜的是，西班牙在完场前两分钟攻入制胜球，中场罗德里（Rodri）在弧顶处大力低射虽被挡了出来，但前锋何塞卢（Joselu）却刚好埋伏在门前，轻松补射入网，将比分锁定为2比1。

尽管意大利惨遭绝杀，但主帅曼奇尼（Mancini）输得毫无怨言，并认为球队缺乏出色的前锋。

他说：“我们现在拥有很好的中场和后卫，就是少了出色的前锋，我也不知道为什么。”

意大利已连续两届欧国联赛被西班牙以2比1淘汰出半决赛。