中国球迷冲进球场抱梅西爆红 当事人道歉

虽说人不轻狂枉少年，但这种冲进球场的行为绝对不可被提倡，因为万一有更多人效仿，说不定会演变成球迷骚乱或更严重的悲剧。

世界杯冠军阿根廷国家队星期四（6月15日）晚在北京工人体育场与澳大利亚国家队进行足球友谊赛，未满18岁的邸姓球迷在比赛期间冲进场与梅西（Messi）拥抱，事件发酵并一度冲上了热搜。

该场比赛进行到下半场时，一名年轻球迷从看台跳下，冲进球场，先是抱了梅西，随后晃过了三名保安，一路风驰电掣狂奔到阿根廷禁区和门将马丁内斯（Martinez）击了一下掌，随后又绕场跑回了澳大利亚球门前，和澳洲门将阿库尼亚（Acuna）击掌，最后被几名保安抬出去时，仍一脸灿烂微笑。

这名疯狂的邸姓球迷随后被保安抬出场外。（法新社）

事后，这名邸姓球迷接受采访公开道歉：“我知道这是非常不好的行为……我希望以我的惩罚为起点，能增加一点安保。”

“我发现球场整体安保措施不太好，感觉很多保安都回头看，我感觉冲出去没人能抓得住我，我一开始也没这想法，当时在14层，就想‘诶，就三米高’，我就跳下去了。”

邸姓疯狂球迷在场上与梅西（右）拥抱，后者大方回应。（法新社）

这名球迷也表示，特别想见到梅西，“但实在抢不到票，票价太高，（只能）以这个方式，实在不好意思……下回我去迈阿密，不冲进场内了，只要个签名就好。”

该场友谊赛普通观众散票票价从580元人民币（约109新元）起跳，最高达到4800人民币，但球票不到一分钟就售磬，黄牛票甚至被炒至5万人民币。

在亚洲观看梅西比赛机会不多，更何况这是阿根廷在卡塔尔世界杯夺冠后的海外首秀。本场后，阿根廷前往雅加达参加6月19日与印度尼西亚的友谊赛，但梅西在北京的比赛后直接搭私人飞机离开，没有随队前往印尼。

一名印尼球迷与自己收藏的梅西球衣合影。他对梅西没能出席与印尼的友谊赛感到失望。（法新社）

大批中国网民赞赏

“球迷冲场”一事在网络上引爆了流量，不少网民感叹他做了全世界球迷都不敢做的事。

有网友就说：“冲进球场拥抱偶像梅西，这是一个孩子的激情勇敢。虽然不值得提倡，但激情和青春从屏幕那头带给了我们，我昨晚看到后一下子感叹年轻真好！”

中国《华商报》事后也在微博上发起“如何看待球迷冲进球场抱梅西”的投票，结果有过半的参与者（已破万）表示“反对这样，但我也想这样。”

这样的行为确实热血，也确实能够让这名球迷留下一生的回忆，但事件无疑会影响赛事主办方的形象，也会让以后的安保工作变得越来越严格，或影响其他球迷的观赛体验。

据北京警方星期五（6月16日）发布的通告，这名球迷已被行政拘留，同时责令其在12个月内不得进入体育场馆观看同类比赛。

本地资深刑事律师符兆明接受《联合早报》采访时说，如果发生在本地，冲进场很可能被控妨害治安罪并处以罚款，但如果是未成年，则很可能只是处以口头警告。

无独有偶，在2019年7月于新加坡举行的尤文图斯（Juventus）对垒托特纳姆（Tottenham）的友谊赛也发生类似事件。一名来自哈萨克斯坦的14岁球迷闯入球场，拥抱了偶像“帅罗”罗纳尔多（C.Ronaldo）。

事件一度惊动了外交部，这名少年最终很幸运地逃脱了严重的惩罚，但哈萨克斯坦外交部还是强调了遵守外国法律的重要性。

虽说人不轻狂枉少年，但这种行为绝对不可被提倡，因为万一有更多人效仿，说不定会演变成球迷骚乱或更严重的悲剧。