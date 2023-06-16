篮球非人生最主要 金块夺冠大功臣约基奇展现人格魅力

约基奇不是传统的高中锋，而是拥有投篮、组织进攻、控球等能力的全能型球员。他拥有强大能力，但性格低调又淡泊名利，十分难得。

比起参与总冠军游行，他更想早点回家赛马。赛后采访时他“弄丢了”奖杯，全队兴奋拍照时，贡献最大的他抱着女儿站在角落……带领丹佛金块首夺美国职业篮球赛（NBA）总冠军，并获选为总决赛最有价值球员（FMVP）的28岁塞尔维亚球星约基奇夺冠后是如此低调和淡定。

这位朴实的高中锋以他难能可贵的全能技巧，改变了NBA的格局。

约基奇在20场季后赛中，拿下600分、269个篮板、190次助攻，冠绝本季季后赛这三大数据，是NBA历来首次。这位在去年和前年也夺下常规赛最有价值球员的好手于夺冠后展现的人格魅力，更是为人津津乐道。

先安慰对手再庆祝 领奖时站角落

在确定战胜迈阿密热浪夺冠后，约基奇没有第一时间庆祝，而是逐一拥抱热浪球员。

在颁奖典礼上，他除了获颁FMVP时上前外，其余时间都抱着女儿站在后方角落处。拍大合照时，他从最后一排往前移，不过仍不是站在中间的“C位”，而是站在第二排角落。

获奖时，他引用了队友戈登的话说：“我们不是为了自己而赢，而是为了身旁的队友而赢。”这番话引起全场掌声雷动。

丹佛金块拍大合照时，约基奇（左上角白衣15号）所站的位置并不显眼。（路透社）

比起游行更想回家看赛马 家庭更重要

在和ESPN的访问中，他又语出惊人地说他“弄丢”了FMVP奖杯（他留在了器材管理间但过后不见），所幸奖杯没有真正不见，相信是管理员拿去保管罢了。

另外，约基奇一开始也显然对游行不太感兴趣。他更担心星期四（6月15日）的游行会让他赶不及在星期天（18日）回到塞尔维亚的家中观看他的爱马参加比赛。

除了篮球外，约基奇的另一大爱好是赛马，他甚至在年少时曾为此放弃过篮球。他受访时说：“篮球不是我人生中最主要的事，只是我擅长的事。”这就能明白他为何对赢得NBA总冠军保持着平常心。

对他来说，家庭也比篮球更重要。他在接受《丹佛邮报》访问时就提及了2015年来美国时，不是为了追逐NBA梦，而是来陪思念的女友。

他的妻子、当时的女友娜塔莉亚2015年到美国念大学，留下他在塞尔维亚。前一年仅以选秀第41顺位被金块队选中的约基奇也是因为思念女友，才决定加入金块。他说：“当时，我甚至没想过我会参加NBA。”

改变NBA中锋角色 欧洲球员展现统治力

这个爱家的好男人肯定也没想过自己能改变NBA。身高2米11的约基奇在场上担任中锋，但NBA的中锋时代过去已久，取而代之的是2015年金州勇士夺冠后，所引领的“小球时代”，即利用身材矮小球员的敏捷性展开快攻，削弱了像约基奇这样体格壮硕的中锋的重要性。

不过，约基奇拥有其他中锋球员没有的全能性，无论是在内线抢篮板、在外线组织进攻、控球、稳定的投射能力，他无所不能。他也成为2011年退役的“大鲨鱼”奥尼尔后，最具统治力的中锋。

这点也得到奥尼尔的认同。奥尼尔说：“约基奇是最好的中锋，他改变了篮球赛，打法就像新一代中锋该有的样子。五年前所有的中锋只能进行跳投，‘小丑’（约基奇绰号）是最好的大个子，他证明了自己。”

另一个值得关注的是，在ESPN本赛季开打前罗列的百大球员榜中，前四都是欧洲球员，分别为希腊的“字母哥”安特托孔波、约基奇、斯洛文尼亚的东契奇和去年拿到法国护照、来自喀麦隆的恩比德，直到第五才是美国的柯里。

除了东契奇，另三人包办了近五年NBA常规赛最有价值球员奖。欧洲球员在美国球员当道的NBA展现统治力，加上下赛季法国天才球员文班亚马的加入，他可能又是一个现象级球员。