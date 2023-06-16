竞技体操亚锦赛表现优异 叶恩琳和幸儿出战世锦赛

在星期五（6月16日）于华侨银行室内体育馆结束的亚洲竞技体操锦标赛中，我国两名选手叶恩琳（Emma Yap）和幸儿（Nadine Joy Nathan）表现优异，双双获得9月份在比利时举行的世锦赛参赛资格。

本届竞技体操亚锦赛是通往2024年巴黎奥运会的关键赛事，在本站赛事中表现达标的选手将能够参加今年9月30日至10月8日在比利时举行的体操世锦赛，而后者更是对选手能否参加巴黎奥运起到决定性因数。

现年18岁的叶恩琳星期五在个人全能项目中以47.499分的个人最佳成绩，在57名选手中排名第16，首次获得世锦赛资格，而现年23岁幸儿则是取得了赛季最佳的48.832分，取得第12的名次，将第四次代表我国出战世锦赛。

恩琳指出，这是她第一次获得超过47分的高分，她感到非常高兴，“参加亚锦赛之前，我只希望能够发挥出自己最佳水平，能从而获得世锦赛参赛资格，这（获得超过47分）真的是个额外的奖励”。

中国包办女子个人全能和团体赛金牌

来自中国福建的16岁小将邱祺缘凭借出色的发挥，以54.932分赢得女子个人全能赛冠军，并率领中国队获得了女子团体金牌。

这是我国首次举办竞技体操亚锦赛，吸引到来自中国、日本、韩国、台湾、哈萨克斯坦等地的好手前来角逐。

在前一天结束的比赛中，日本选手冈慎之助摘得男子个人全能赛冠军，男团金牌则由中国队夺得。