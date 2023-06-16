雄狮时隔一年多重返国家体育场 友谊赛踢和巴布亚新几内亚

“雄狮”新加坡国家足球队在星期五（6月16日）晚上进行的国际足球友谊赛中，2比2踢平实力相近的太平洋国家巴布亚新几内亚，连续三场友谊赛保持不败。

比赛在新加坡国家体育场举行，这也是雄狮自去年3月后首次在这里比赛。这场比赛原定在星期四（15日）进行，但巴布亚新几内亚因为星期二（13日）的航班临时取消，无法如期来到我国，因此比赛延期一天。

我国世界排名第158，对手则排名第159。在这场时隔三个月的国际赛中，雄狮主帅西谷隆之没有召入在海外效力的三位球员雅各布·马勒（Jacob Mahler）、宋义勇和莱汉·史提沃特（Ryhan Stewart）。他此前说，这是因为三人最近都才加盟新球会（雅各布和宋义勇在印度尼西亚，莱汉在泰国），前两人刚到另一个国家踢球，因此决定给他们适应新环境的时间。范迪三兄弟等数人也因为受伤没有入选大名单。

虽然国家体育场能容纳5万5000人，不过当局显然没有开放所有座位。我国足总在赛前宣布门票售罄，但进场的只有4918名观众。（新加坡足球总会提供）

所有四个进球都来自上半场

根据《海峡时报》报道，我国在第22分钟获得角球，通过亚当·斯旺迪（Adam Swandi）首开记录，对手在20分钟后依靠凯波（Kepo）扳平比分。

不过，前锋沙瓦·安华（Shawal Anuar）一分钟后为我国重夺领先，但雄狮没能把领先优势保持到上半场结束。后卫沙基尔·韩沙（Shakir Hamzah）的一次解围失误击中对方前锋古能巴（Gunemba）后弹入网中，让巴布亚新几内亚迅速扳平。

下半场两队毫无建树，比赛以2比2收场。面对曾经世界排名200位左右的对手，雄狮的表现未能让球迷满意，部分球迷在比赛结束时向西谷隆之喝倒彩。

不过平心而论，虽然交锋的对手实力一般，但雄狮近九场比赛只输一场，其余八场比赛取得四胜四平，成绩并不差。我国星期天还将在主场迎战另一支太平洋岛国所罗门群岛。