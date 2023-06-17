脚踏车联合会为防癌协会筹款 再度“为希望骑行”

（早报讯）继去年后，新加坡脚踏车联合会星期六（6月17日）再度展开“为希望骑行”（Cycle for Hope）筹款活动，为新加坡防癌协会与脚踏车联合会儿童学院筹款。

筹款活动从即日起展开至8月20日，一共长达九个星期，目标是筹集30万元。去年的首届活动共筹到25万7000元。

三成款额用来建造BMX赛道和训练道

所筹获的七成款项将捐给新加坡防癌协会，剩余的三成将用于发展新加坡脚踏车联合会儿童学院和相关高水平项目，并建造名为“The Bricks”的小轮车（BMX）赛道和BMX波浪形训练道（pump track）。

国家发展部长李智陞今年4月说，这个我国唯一一座BMX赛道和训练道设施，它将落户蔡厝港集选区的碧林（Brickland）分区，预料在2024年下半年竣工。

公众可到活动官网（www.cycleforhope.sg）报名参加100公里、300公里、500公里或1000公里的挑战赛，并呼吁亲朋戚友或公众支持捐款。参赛者可选择在室内或户外的任何地点骑行，并通过设立Strava账号记录里程即可。

大约70人出席了星期六早上于新加坡脚踏车联合会总部进行的推介仪式。永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆是仪式的特别嘉宾。