欧国联决战西班牙 克罗地亚剑指队史首座冠军杯

克罗地亚主帅达利奇指出，国家队有莫德里奇的加持，球员们的表现更好，实力也更强大。

克罗地亚星期一（6月19日）凌晨将在荷兰的飞燕诺体育场举行的欧洲国家联赛决战西班牙，争夺队史首座冠军奖杯。球队灵魂人物莫德里奇（Modric）希望能在他退役之前，带领这个只有400万人口的国家掀开历史新篇章。

自1998年世界杯获得季军以来，克罗地亚在过去25年里一直在世界舞台上发光。2018年世界杯不敌法国，惜获亚军，上一届则淘汰了夺冠热门巴西，获得季军，就是从未在大赛中登顶。

在上两届欧国联赛中，他们都在A级联赛止步小组阶段。

莫德里奇说，他一直很享受为国家队效力，每一场比赛、每一次训练对他而言，都是一种乐趣。“只要我觉得能帮上忙，我就没理由不穿上国家队战袍。”

现年37岁的莫德里奇自2006年起开始为克罗地亚出战，至今已踢了165场国家队比赛。在半决赛对阵荷兰的比赛中，莫德里奇踢了119分钟，这足以证明他依然有能力在顶级联赛中竞争。

克罗地亚主帅达利奇（Dalic）也相信，莫德里奇有能力帮助球队赢得队史首座冠军奖杯。达利奇说：“有他在，我们的表现更好，实力也更强大。”

达利奇也补充：“我们已经获得季军和亚军，现在就让我们冲击冠军，这样我们就能完成这个故事。我认为我们配得上冠军，因为我们是一支在过去六年都一直保持着高水准的球队。”

克罗地亚主帅达利奇认为，球队有实力赢得欧洲国家联赛冠军。（法新社）

早前有报道称，莫德里奇可能会在欧洲国家联赛结束后退出国家队，对此达利奇似乎并不感到意外。他说，莫德里奇会在决赛后决定自己的未来。“他在全世界都是独一无二的存在，也不可复制，无论他走到哪里，都是一个偶像。”

西班牙新帅：我们只是需要时间

在半决赛中，克罗地亚加时以4比2战胜荷兰，西班牙则是凭借何塞卢（Joselu）最后阶段的进球，以2比1绝杀意大利，双双晋级决赛。

33岁的西班牙前锋何塞卢攻入制胜一球，帮助国家队晋级。 （路透社）

由于早前在欧洲足球锦标赛外围赛中，由新帅德拉富恩特（De la Fuente）执教的西班牙败给了苏格兰，导致这名新帅的指导功力备受质疑。不过随着他顺利通过意大利的考验，“斗牛士”军团也士气大涨。德拉富恩特就指出，球队目前需要的只是时间，通过更多训练和对彼此的更多了解，一切都会变得不同。

西班牙上一次夺冠是在2012年的欧锦赛，当时西班牙以4比0血洗意大利，夺得第三座欧锦赛冠军奖杯，但在那之后的11年里，西班牙便不再夺冠，因此本场比赛对“斗牛士”来说，至关重要。

值得一提的是，西班牙比克罗地亚少休息一天，带着这样的劣势，球队会做出怎样的人员调整，令人关注。

在半决赛中落败的荷兰与意大利将在星期天（18日）晚争夺季军。荷兰是首届欧国联赛的亚军，意大利则是上届季军。