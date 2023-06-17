亚洲击剑锦标赛 许渼荟和可丽雅止步个人赛16强

亚洲击剑锦标赛星期六（6月17日）在中国无锡开打，我国两名重剑女将许渼荟和可丽雅不敌强敌，止步个人赛16强。香港和伊朗各添一金。

我国共派出四位选手参加女子重剑个人赛，许渼荟、可丽雅和法利萨通过小组赛考验，但18岁小将钟紫程无缘出线。

晋级的三人在64强都轮空。上个月成功蝉联东南亚运动会女子重剑个人赛的15岁小将许渼荟，在32强以15比5战胜哈萨克斯坦的尤莉娅娜后，闯入16强挑战世界排名第一的香港好手江旻憓，但5比15败北。

去年夺冠的江旻憓最终卫冕成功。她在决赛以15比4拿下去年的世锦赛冠军，目前排名世界第二的韩国名将宋世罗。

下星期天（6月25日）将迎来23岁生日的可丽雅在32强以15比14险胜香港的上届铜牌得主陈渭泠，但在16强6比15不敌中国的东京奥运冠军孙一文。19岁的法利萨则在32强14比15惜败泰国的帕查拉彭。

男子佩剑个人赛 韩国名将大倒热灶

在柬埔寨东运会的男子佩剑团体赛为我国赢得历来最好银牌成绩的陈韦佐（19岁）、卢韦豪（23岁）和罗凯玮（24岁），皆在亚锦赛佩剑个人赛止步64强。

伊朗世界排名第16的好手阿里在决赛以15比14险胜排名第17的韩国奥运冠军金准镐，在此前多年的个人赛夺一银三铜后，终于首获亚锦赛冠军。

金准镐在东京奥运作为替补，和队友具本佶（世界第七）、金政焕（世界第15）和吴尚旭（世界第九）拿下男子重剑团体金牌。但作为亚洲排名最高的后三人却大倒热灶，分别在16强、32强和八强败给排名较低的选手出局，无缘重演去年在主场进行的亚锦赛横扫金银铜的戏码。

我国共派出23位选手参加本届击剑亚锦赛。星期天（6月18日）将进行女子个人花剑和男子个人重剑赛。我国花剑好手阿米塔将出战，她去年夺得第五名，如今放眼夺下我国首枚亚锦赛个人奖牌。