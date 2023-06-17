为筹款完成世界最长游泳马拉松 军医蔡佳龙我国第一位

我国海军医生蔡佳龙为圣路加医院（St Luke’s Hospital）筹款，在本地时间星期六（6月17日）凌晨在美国完成哈德逊河八桥马拉松游泳赛（8 Bridges Hudson River Swim），成为首位完成这个创举的新加坡人。

这个在纽约举行的游泳赛被喻为“全世界最长的马拉松游泳赛”，要求参赛者在八天内完成七个赛段，游经192公里长的部分哈德逊河河道，这相当于我国海岸线的长度。

首个赛段在美国时间6月9日展开，一直进行到6月16日，其中只有一天休息。参与者得每天从一座桥游到另一座桥，最短的赛段约21.2公里，最长的则近32.9公里。

最长赛段游了九个半小时

根据天气和浪潮的不同，蔡佳龙在七个赛段中最快花了近四小时（第六赛段），最长则是在第五赛段的约九小时半。

32岁的蔡佳龙这次挑战自我之余，也为他所服务过的圣路加医院展开筹款活动。筹款目标一开始是2万5000元，但随着目标在他开始游泳前就已达到，他在6月1日把筹款目标提高到25万元。截至本地时间星期六晚上8时，目前筹到的款项超过6万5000元。他之前也一直在筹款平台GIVE.asia上不断更新自己的准备过程和每天的游泳情况。

蔡佳龙在本地时间星期五晚上开始的最后一个赛段中游泳。（受访者提供）

他在完成挑战后写道：“完成了七个阶段后，我感到无比宽慰，难以用言语来表达。这可能是我至今为止尝试过对体能的最艰难挑战。很多事情可能会变得更糟，但最后一切都得到了最好的结果。”

他也说：“我认为最困难的挑战是要克服寒冷和疲劳，但幸好我有支援团队、我爱的人，甚至是其他游泳运动员家人的支持。他们帮助我确保游泳前后得到照顾。”

气候多变水温寒冷成挑战

回忆起最艰难的第五赛段，他从清晨6时就进入冰冷的河水游泳，并致力于在下午4时的结束时间前游到终点。之所以设定这个结束时间，是因为潮汐过后就会更换方向往反方向的陆地逆流，让泳手停滞不前，以往甚至有泳手游了三小时还在“原地踏步”。

不过在过程中他遭遇逆风，加上遇到多变的天气，包括阴天和雷阵雨，导致他的进度有些缓慢。他在游了七个半小时后，还剩25%时间的情况下，距离终点还有33%，于是他决定快马加鞭，最终在九小时半，也就是距离下午4时还有约半小时前到达。

蔡佳龙2020年在圣路加医院工作时，就有了参加这个活动为医院筹款的想法，但因为冠病疫情暂时搁置。确定参赛后，他每天清晨4时30分起身，在上班前游泳长达四到五公里，并在下班后再游一轮，周末则尝试游更远的距离。

由于纽约的气候和河水水温比我国更冷，他备战期间也用冰水洗澡，每周也泡在装满冰块的浴缸中进行冰浴，以准备适应正式游泳时的环境。

虽然他的马拉松游泳征途顺利结束，但筹款活动尚未截止，并将一直持续到7月16日。详情可浏览：https://give.asia/campaign/swim-for-st-luke-s-hospital#