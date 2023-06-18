47岁体操常青树奥克萨娜亚锦赛摘银

47岁女子体操传奇奥克萨娜·丘索维金娜（Oksana Chusovitina）星期六（6月17日）在竞技体操亚锦赛再创佳绩，进账一面银牌，博得全场喝彩。

竞技体操亚锦赛星期六继续在新加坡体育城进行，来自乌兹别克斯坦的体坛常青树奥克萨娜在女子跳马项目中取得13.517分的高分，摘得银牌，赢得近700名现场观众的满堂喝彩。

奥克萨娜七岁开始练习体操，17岁在巴塞罗那奥运会夺得女子团体金牌后，又接连获得两枚体操世锦赛奖牌，达到运动生涯的高峰。2002年，奥克萨娜因儿子患上先天性白血病移居德国，开始为德国队征战沙场，并于2008代表德国队出战北京奥运会。

奥运首位入选名人堂的现役女运动员

除了德国和乌兹别克斯坦，奥克萨娜还曾代表过苏联参赛，她也是奥运会历史上第一位入选国际体操名人堂的现役女运动员。2020年东京奥运会，奥克萨娜第八次参加奥运会，并担任乌兹别克在开幕式上的擎旗手。

奥克萨娜赛后并没有接受过多的采访，仅简单地说：“观众太热情了，我真的很高兴赢得了奖牌。”

女子跳马项目冠军由韩国选手吕书晶获得，成绩为14.317分。吕书晶也是2018年雅加达亚运会女子跳马冠军，菲律宾选手艾丽娅则收获季军，成绩为13.483分。

其他项目方面，前一天包办女子个人全能和团体赛金牌的中国选手邱祺缘星期六在高低杠项目中再添一金，将个人金牌总数增加至三面。 她有机会在星期天（18日）的自由体操比赛中夺得她的第四枚金牌。

受到众多观众追捧的菲律宾男选手卡洛斯·尤洛（Carlos Yulo）则在自由体操项目中获得金牌。