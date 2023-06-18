主场对阵北马其顿 英格兰放眼四连胜

英格兰阵容齐整、状态不俗，北马其顿很难在客场撼动对手在小组中的统治地位。

已经取得三连胜的英格兰星期二（6月20日）凌晨将继续出战欧洲足球锦标赛外围赛，第四轮小组赛在老特拉福德球场（Old Trafford）主场对战北马其顿，如果能够成功战胜对手，英格兰将在对阵本组的四个对手面前各取得一场胜利，为晋级正赛奠定基础。

在前三轮小组赛中，英格兰分别2比1战胜意大利、2比0击败乌克兰、4比0大胜马耳他。三连胜的完美战绩让“三狮军团”目前在外围赛C组中遥遥领先，以九分领跑。乌克兰、意大利、北马其顿三队都出战两场，各积三分，马耳他三场全败，没有获得任何积分，排名垫底。

曼市球员将获得更多上场机会

英格兰上周4比0战胜马耳他，如此表现证明，在经历一整个英超赛季的漫长征战后，英格兰球星们没有进入假期状态，仍保持着优秀的竞技状态和斗志。北马其顿上周则是在2比0领先的情况下被乌克兰连进三球，主场2比3落败。

由于曼市（Man City）球员参加了6月11日的欧洲冠军联赛大决赛，在对垒马耳他的比赛中，英格兰主帅索思盖特（Southgate）就只是让福登（Foden）一名曼市球员出场，斯通斯（Stones）、沃克（Walker）和格雷利什（Grealish）都没有登场。在对阵北马其顿的比赛，他们肯定会得到更多机会。

福登在对阵马耳他的比赛中是替换阿申纳（Arsenal）前锋萨卡（Saka），在下半场开始时登场。萨卡在这场比赛的上半场脚踝受伤，靠着临时治疗坚持踢完上半场。不过索思盖特在赛后坚称，萨卡伤势没有大碍，可以继续出场。

北马其顿总能给英格兰制造麻烦

北马其顿方面，后防大将穆斯里尤（Musliu）在对阵乌克兰队＼的比赛中领到两张黄卡被罚出场，本场将停赛。主帅米莱夫斯基（Milevski）应该会启用在沙特阿拉伯联赛踢球的维尔科夫斯基（Velkovski）作为替代者出场。

英格兰和北马其顿历史上只对阵过四场，英格兰成绩两胜两和，虽然保持不败，但两场胜利都是一球小胜，优势并不明显。双方上一次交手还是在2006年，双方现役国脚都是首次在国家队比赛中面对对手。

考虑到英格兰战术成熟，整体实力优势明显，又是在主场作战，相信三狮军团本场胜出的可能性极大，并且有望取得一场大胜。

C组本轮另一场比赛是乌克兰对垒马耳他。乌克兰是名义上的主队，但由于战争原因，这场比赛在斯洛伐克小城特尔纳瓦举行。马耳他是本组实力最差的球队，乌克兰则刚刚在一场硬战中战胜北马其顿，相信会越战越勇，在本场战胜马耳他，独占小组第二的位置。