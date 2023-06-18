锋线无力 雄狮1比1战和所罗门群岛

虽然创造了无数机会，但“雄狮”新加坡男子足球队星期天（6月18日）还是没能在主场的国际友谊赛中取得胜利，1比1与所罗门群岛战和。自年初的亚细安足球锦标赛后，雄狮出战四场友谊赛，其中三场战和。

雄狮在这场比赛中实践了日本籍主帅西谷隆之的快乐宣言。西谷隆之赛前曾表示，希望能让新加坡足球界变得快乐起来。这场比赛中，雄狮球员经常面带笑容，这样轻松的心态对于球队表现总还是有所帮助。

所罗门群岛世界排名第134位，新加坡国家队则是158。两队在2019年有过一次交手，当时雄狮4比3险胜。所罗门群岛上一场友谊赛1比4不敌马来西亚，而我国则是在年初的亚细安锦标赛1比4不敌马国，如此看来，两队实力接近。

比赛中，雄狮不断从两翼发动攻势，但由于亚细安锦标赛期间受伤的伊山·范迪和伊尔汗·范迪两兄弟至今没有伤愈，没有中锋的雄狮很难把握住机会。

前锋沙瓦·安华（Shawal Anuar）第31分钟为雄狮首开纪录。中场亚当·斯旺迪（Adam Swandi）开出自由球传中，后卫伊凡·纳吉布（Irfan Najeeb）抢到落点头球摆渡，沙瓦·安华把球射进空门。

勤勉的沙瓦·安华是雄狮目前最优秀的进攻球员，但在进球后的10分钟里，他浪费了至少三次绝佳机会，一次头球攻门击中门楣，一次球进但越位在先，一次单刀射门绵软无力，终究没能再次破门。得势不得分，是雄狮这场比赛的真实写照。

所罗门群岛机会不多，但射门质量较高，造成了数次威胁。第81分钟，中场何塞·纳沃在禁区前沿转身大力射门，球击中雄狮后卫陈汉玮腿上变线飞入球门死角。整场比赛表现出众的雄狮门将赛兹万（Syazwan）对这球毫无办法。