点球击败克罗地亚夺冠 斗牛士集齐三大奖杯

点球大战击败克罗地亚捧杯，西班牙首夺欧洲国家联赛冠军。这是他们自2012年欧锦赛后的另一个大赛冠军。

（鹿特丹综合电）“斗牛士”西班牙在本地时间星期一（6月19日）凌晨的欧洲国家联赛决赛上，经点球大战以5比4击败克罗地亚，成为第三支赢得这项比赛冠军的球队。克罗地亚首夺大赛冠军的梦想只能继续等待。

在90分钟正赛与30分钟加时，两队仍然以0比0僵持不下后，比赛进入点球大战，负责主踢前三个点球的两队球员都成功将球送入网。克罗地亚的第四个点球手马耶尔（Majer）的点球被门将扑出，主踢西班牙第五个点球的拉波尔特（Laporte）则把球打在横梁上，两队在五轮点球后，再次4比4不分高低。克罗地亚的第六个点球手佩特科维奇（Petkovic）的球再次被门将扑救，卡瓦哈尔（Carvajal）则一蹴而就，为西班牙取得最后胜利。

西班牙夺冠也令他们成为继法国之后，第二支曾夺下世界杯、欧锦赛与欧洲国家联赛三项大赛冠军的球队。首两届欧洲国家联赛，葡萄牙与法国分别在2019年与2021年夺冠。

主帅德拉富恩特相信西班牙足球将进入另一个巅峰期。（法新社）

西班牙主帅：斗牛士足球将开启另一个巅峰期

这是西班牙自2012年赢下欧锦赛冠军后的首座大赛冠军奖杯，主帅德拉富恩特（De la Fuente）相信这将开启斗牛士足球的另一个巅峰期。

他说：“这批球员习惯了赢球。”

“在这个崛起的过程中，他们赢了很多场比赛，这会继续下去。我认为这个竞争优势又回来了，我们期待能收获更多场胜利。”

近期的西班牙在赛场上过得并不如意，他们刚在2024年欧锦外围赛意外败给了苏格兰。在去年底的卡塔尔世界杯16强赛，他们在备受看好的情况下大热倒灶，输给了非洲球队摩洛哥。

德拉富恩特透露，他知道球员不会辜负他，哪怕是进入点球大战时，他也告诉球员要保持冷静，不要紧张。

他说：“我很了解这一代球员，知道他们不会让我失望。”

“（进入点球大战时）我告诉他们保持冷静，因为他们已经做得很好。我们应该更早赢下比赛，不过这样的胜利更叫人难忘。”

纵使有辉煌的国际赛生涯，克罗地亚球星莫德里奇始终与大赛奖杯缘悭一面。（法新社）

克罗地亚主帅：失望但骄傲

在2018年与2022年世界杯接连踢入半决赛，并最终夺得亚军与季军后，克罗地亚一直希望以一座大赛冠军奖杯证明实力，并送别传奇球星莫德里奇（Modric），却事与愿违。

这名37岁的皇马（Real Madrid）球星是克罗地亚近10年崛起成为国际足坛劲旅的核心力量，深受球迷爱戴。在这场个人第166场的国际赛上，几乎填满观众席的红白格子军球迷在球赛第10分钟（莫德里奇球衣号10号）高唱莫德里奇名字，希望他不要如传言中从国际赛场退役。

克罗地亚主帅达利奇（Dalic）表示，这场失利叫人失望，不过球队可以为自己的表现感到自豪。

他说：“我们赢了许多奖牌，一枚接一枚，这真的是好事。”

“克罗地亚已经赢得了三枚奖牌，显示这支球队具备很大的潜力。我们为这场失利感到失望，却也为自己的表现感到自豪。”

与此同时，达利奇也指出，队长莫德里奇的未来动向仍不明朗。

他说：“卢卡（莫德里奇）说，他会在比赛后，自行做出决定。”

“他踢得很棒，我们都希望卢卡留下来。他是一名很优秀的球员，我希望他能一直和我们一起并肩作战。”

意大利胜荷兰夺季军

在本地时间星期天（18日）晚上进行的第三、第四名次赛上，意大利以3比2力挫荷兰，夺得季军。

迪马尔科（Dimarco）开赛后六分钟为意大利拔下头筹，弗拉泰西（Frattesi）第20分钟锦上添花，为球队建立2比0的半场优势。贝格维恩（Bergwijn）第68分钟为荷兰扳回一球，基耶萨（Chiesa）很快在四分钟后为意大利重建两球优势，韦纳尔杜姆（Wijnaldum）在第89分钟再为荷兰收复一城，但也无法挽救败局。