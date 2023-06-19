客战冰岛 帅罗迎来国家队200场里程碑

（雷克雅未克综合电）葡萄牙新加坡时间星期三（6月21日）凌晨将继续在欧洲足球锦标赛外围赛中出战，客场对阵冰岛。葡萄牙球星克·罗纳尔多（Ronaldo）即将达成又一个世界足坛历史里程碑——第200次代表国家队出场。

罗纳尔多第一次代表葡萄牙出战是在2003年8月，距今接近20年。当时18岁的“帅罗”替补菲戈（Figo）出战，这也象征着两代葡萄牙巨星的交接。帅罗在国家队的第一个进球，是在2004年欧锦赛揭幕战对阵希腊时攻入的。

如今罗纳尔多已经代表国家队出战199次，攻入122个进球。这两个数字都是世界足球的历史第一。其中，伊朗名宿阿里·代伊（Ali Daei）之前保持的109个进球的国家队进球纪录，被认为是不可触及的数字，但帅罗在2021年对阵法罗群岛的世界杯外围赛中，成功达到了这个数字。梅西（Messi）的国家队进球数字也达到了103个，接近了阿里·代伊的数字。

帅罗将是历史上首位国家队出场次数达到200场大关的球员，如果能在对垒冰岛的比赛中进球庆祝这一里程碑，相信会更有意义。不过在上周对阵波黑的比赛中，帅罗虽然踢满全场，但状态不佳，在场上显得急躁，要进球还须及时调整状态和心态。

欧锦外围赛 葡萄牙抽中上上签

在这届欧锦外围赛中，葡萄牙抽中了上上签。J组有六支球队，除了葡萄牙，另五队分别是斯洛伐克、卢森堡、波黑、冰岛和列支敦士登，没有一支是传统强队。葡萄牙在前三场比赛中取得了三场全胜，进13球不丢一球的完美战绩，相信这场客场对阵冰岛的战役也可以轻松过关。

曾在2016年欧锦赛打入复赛的冰岛已今不如昔，在前三轮小组赛中，冰岛只是7比0大胜鱼腩球队列支敦士登，对阵波黑0比3惨败，上周主场对阵斯洛伐克也是1比2落败。在经历了2016年欧锦赛和2018年世界杯的辉煌后，冰岛在2020年欧锦赛和2022年世界杯都没能打入正赛，他很难给葡萄牙造成威胁。