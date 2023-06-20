文班亚马抵达纽约 球迷热情追捧

（纽约综合电）法国天才中锋文班亚马（Wembanyama）星期一（6月19日）抵达美国纽约准备参加NBA选秀大会，刚出机场就受到了球迷们的热情追捧。

现年19岁的文班亚马星期一抵达新泽西机场，就被等候多时的球迷团团包围。一些球迷穿着圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）的球衣迎接他，其中还有球迷递给他一件马刺球衣，让他签名，文班亚马也大方给予了回应。

他说：“我真不知道他们对我乘坐什么航班和行程了解得如此清楚。我的感受很不同，可以对很多人产生如此大的影响，这很有趣。”

文班亚马身高2米24，距离姚明2米29的身高相去不远。在法国当地联赛中，他斩获多项荣誉，其中就包括最佳阵容成员、最佳新秀、最佳防守球员、全明星最有价值球员、联赛最佳球员等等。

此外，他还曾率领法国队在2016年拿到16岁以下欧锦赛亚军、2019年19岁以下世界杯亚军等国家队层面的荣誉。

分析：最具潜力新秀 没有之一

分析人士称，文班亚马是自勒布朗·詹姆斯（Lebron James）20年前加入NBA以来最具潜力的新秀，没有之一。

今年的NBA选秀乐透抽签仪式于5月17日在芝加哥举行，最终圣安东尼奥马刺获得了状元签，外界一致认为，马刺会用这状元签签下这名法国籍中锋。

2023年美职篮选秀大会将在星期五（23日）上午拉开大幕，预计文班亚马将会在选秀前发言。