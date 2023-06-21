帅罗200场里程碑进球 葡萄牙绝杀冰岛

（雷克雅未克综合电）“帅罗”克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）本地时间星期三（6月21日）凌晨在为葡萄牙国家队上阵的第200场比赛中攻入制胜球，助球队在欧洲足球锦标赛J组外围赛客场1比0绝杀冰岛，保持四战全胜且未丢一球的成绩领跑。

38岁的罗纳尔多成为国际足坛史上，首位达到200场国家队里程碑的球员。他在赛前获颁健力士世界纪录证书、纪念球衣和鲜花。

冰岛中场威尔卢姆松（Willumsson）在第80分钟因铲球犯规，领到第二张黄卡被罚下。多一人作战的葡萄牙在第89分钟攻入全场唯一进球。

当时，罗纳尔多接到伊纳西奥（Inacio）门前的头球摆渡，凌空垫射破门。进球原本被判越位，不过在录像助理裁判（VAR）介入后证实进球有效。这是帅罗的第123个国家队进球，同样还在刷新全球纪录。

他说：“（达到200场）对我来说是个难以置信的成就，这太棒了，当然攻入制胜球让它更特别。”他在赛前也说，即使达到这个里程碑，他也将继续为国效力，不会轻易退下。

葡萄牙在J组以四战全胜的战绩领先，攻入14球且零失球，领先同日1比0客胜列支敦士登的斯洛伐克两分。两队将在下一轮碰面。

波黑、波兰爆冷落败 晋级形势不妙

卢森堡取得难得的二连胜后，球员们兴奋庆祝。（法新社）

J组排在第三的是近年来进步明显的前“鱼腩部队”卢森堡。他们在客场2比0爆冷拿下由哲科（Dzeko）坐镇的波黑，终结交手七连败，并拿下外围赛二连胜。波黑四战一胜三负排第四，以小组前二晋级正赛的希望不乐观。

同样不乐观的还有莱万多夫斯基（Lewandowski）领衔的波兰，他们在上半场两球领先下，竟惨遭世界排名比他们低148位的摩尔多瓦逆转，客场2比3落败，以一胜二负排在E组第四。摩尔多瓦在此前的43场欧锦赛或世界杯外围赛只取得一胜，如今暂积五分排名小组第三。