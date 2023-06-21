切尔西球星坎泰正式加盟吉达联合

（利雅得综合电）英超豪门切尔西（Chelsea）的中场大将坎泰（Kante）确定尾随法国同胞本泽马（Benzema），加盟本季沙特联赛冠军球队吉达联合（Al-Ittihad）。

吉达联合星期三（6月21日）发声明宣布坎泰加盟的消息，并在推特发文说：“坎泰是吉达联合的球员了！”

在沙特大撒金钱投资体育项目的大背景下，这名32岁的球员成为了众多选择加盟当地球队的欧洲明星中的最新一员。

坎泰在2018年协助法国赢得了世界杯冠军，他的职业生涯也战绩彪悍，连续为莱斯特（Leicester）和“蓝军”切尔西夺下英超联赛冠军，过后也为蓝军拿下欧冠赛冠军和世界球会杯桂冠。

坎泰和切尔西的合同6月底到期，吉达联合在声明中说，坎泰已经和球会签署了为期三年的合同，不过并没有透露坎泰将赚取多少酬劳。他将在新球队穿上和在切尔西一样的七号球衣。

之前，吉达联合已成功签下皇家马德里（Real Madrid）神射脚本泽马（Benzema），这回签下他的法国队友坎泰，势必进一步引起国外球迷的关注。

本泽马在吉达联合上载的视频中向坎泰喊话说：“我曾经告诉你，你是全世界最好的全能中场。我现在很高兴能再次和你并肩踢球，当然也高兴是为沙特最好的球队效力。”