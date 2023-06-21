女王赛出局无缘温网种子席位 默里：不会反应过度

（伦敦综合电）英国网球好手默里连续三周参加草地赛事，在女王俱乐部锦标赛遭遇开门黑，星期三（6月21日）在首轮被七号种子德米纳尔直落两盘击败。

默里在这场比赛中无法对德米纳尔造成任何威胁，最终3比6、1比6败北无缘次轮，也错失成为温布登锦标赛种子球员的机会。

36岁的默里之前在本赛季的草地赛季表现出色，连续赢得瑟比顿和诺丁汉两项挑战赛，取得草地赛事的十连胜。不过在转战ATP 500级别的女王俱乐部锦标赛时，这位曾经创下五次夺冠纪录的老将无法更进一步，遭遇与德米纳尔交手的四连败。

默里说，他不会对自己的首轮出局“反应过度”。他说：“经过今天的比赛，很容易反应过度，但过去几周比赛的对手和这周的水平不一样。我上周在诺丁汉的比赛不丢一盘，在瑟比顿只丢了一盘，我的发球很舒服，移动和击球很好，很多积极的现象。”

默里的世界排名本周回升至第38位，如果在女王俱乐部锦标赛打入四强就有机会成为温网的种子球员。

默里之前选择放弃红土比赛，专注于草地赛季。今年的草地大满贯赛事温网将于7月3日至16日举行。

与女王俱乐部锦标赛同时进行的草地赛事是哈雷公开赛，新生代好手梅德韦杰夫、西西帕斯、卢布列夫和兹维列夫等人都参与角逐。

九号种子兹维列夫在星期二（20日）的首轮比赛6比3、6比4打败奥地利好手蒂姆，三号种子卢布列夫则经历三盘苦战，才以6比4、6比7（5比7）、6比2击败中国球员吴易昺。