我国女子花剑队再夺亚锦赛铜牌

新加坡男子重剑队和女子花剑队是当天表现最好的东南亚队伍，男子重剑队在21支队伍中排名第七，女子花剑队在11支队伍中闯入半决赛，最终获得铜牌。

新加坡女子花剑队在星期三（6月21日）进行的亚洲击剑锦标赛再进账一枚铜牌，阿米塔、戴妤玲、章可美和黄颉歆组成的团队成功进入半决赛，虽然无缘决赛，但获得铜牌。

一共有11支队伍角逐女子花剑团体赛，我国团队16强赛轮空，八强赛迎战澳大利亚一路领先，最终以45比30胜出，晋级四强。

我国女队在半决赛与实力不俗的日本队争夺一个决赛席位，世界排名第70位的章可美在第一回合挑战世界第九的上野优佳1比5落后。紧接着，世界第35的阿米塔迎战世界第23的宮脇花纶，虽然取得7比5的比分，但新加坡整体上仍8比10落后。

第三位出场的我国选手是世界第175的戴妤玲，世界第三的日本剑手东晟良将比分差距拉开至15比8，随后她们保持着领先优势，以45比27闯入决赛。

日本在决赛以45比27击败中国，实现该项目三连冠。

阿米塔说：“我们遇到的最大挑战是日本是一支很有经验的团队，很不幸的我们今天只能有三名剑手上阵。尽管如此，我们依旧表现出最好的自己。”

我国女子花剑队的实力是东南亚之首，另外两支东南亚队伍菲律宾和越南分别止步八强和16强。阿米塔、黄颉歆、章可美和戴妤玲都是东运会冠军，来到亚锦赛，身为上届铜牌得主的她们也守住了这枚铜牌。由于黄颉歆受伤，无法出战团体赛，她在数日前的个人赛也因伤退赛。

这是我国在本届亚锦赛获得的第二枚铜牌，22岁的阿米塔在星期天（18日）的个人赛中同样斩获铜牌。两枚铜牌是新加坡在亚锦赛的最好成绩。

新加坡在男子重剑团体赛排名第七

沈涵升（左起）、李文豪、司徒健同和李仁杰在男子重剑团体赛排名第七。（取自新加坡击剑总会脸书）

一共有21支队伍角逐男子重剑团体项目，司徒健同、李文豪、李仁杰和沈涵升组成的新加坡男队在32强轮空，16强赛迎战印度以45比41完成逆转，晋级八强。他们随后不敌韩国，最终排名第七。

从世界排名来看，我国与印度的实力不相伯仲。在第一回合中，司徒健同迎战苏尼尔0比3落后，后来李仁杰和李文豪都与对手打成平手，我国以三分之差落后。李仁杰在第四回合再度上场助团队取得反超，他对战苏尼尔时取得6比0，直接将总比分改写成16比13。

印度在第五和第七回合两度追平总比分。李文豪第八回合上场后打出4比2，助新加坡队以36比34再度取得领先，最后一位出场的司徒健同成功拉开比分，最终新加坡队以45比41晋级八强。

我国在八强赛挑战上届冠军韩国，36比45落败无缘半决赛。韩国在半决赛遭哈萨克斯坦淘汰，卫冕失败，哈萨克斯坦则在决赛25比45败给日本。

星期四（22日）是本届亚锦赛最后一个比赛日，日本在目前的奖牌榜上以三枚金牌超越韩国和中国（各二金），暂居榜首。