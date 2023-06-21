NBA选秀大会开锣 热门三甲新秀逐个看

文班亚马成为选秀状元基本无悬念，且看马刺选中他之后，是否能让他成为球队的“下一个邓肯”。

美国职业篮球赛（NBA）年度选秀大会将在本地时间星期五（6月23日）早上展开，这是一众新秀登上NBA殿堂的机会，也是各队通过选中潜力新星改变球队命运的良机。包括基本上确定将成为选秀状元的法国中锋文班亚马（Wembanyama）在内，有哪些球员值得关注？

1. 文班亚马

19岁的文班亚马被誉为“詹姆斯之后最全面的新秀”，在参加选秀大会前就吸引无数关注。身高2米24的他，臂展达到了2米44左右，且还可能不断长高，打篮球的先天优势惊人。他的高大体格下也有细腻技术，拥有外线球员突破和投射的能力，在内线的身高也力压群雄，速度、防守和运球能力出众。

有鉴于NBA成绩较差的球队，在下一个赛季开打前进行的选秀大会上将有较好的签运，因此不少球队都为了他“摆烂”，结果传统强队圣安东尼奥马刺在上个月的抽签中抽中状元签，将文班亚马挑入队中基本毫无悬念。

这是马刺时隔26年再次得到状元签，也是队史第三次得到这个首先选择球员的机会。1997年，他们用状元签引入邓肯（Duncan）。随后邓肯在19年期间为马刺带来五座NBA总冠军，如今球队自然也希望文班亚马能带来类似效果。

文班亚马在6月11日结束的法国篮球甲级联赛帮助大都会人92队（Metropolitans 92）摘下亚军，并包揽了常规赛最有价值球员、最佳年轻球员、最佳防守球员、得分王、盖帽王的奖项，也入选法甲联赛全明星阵容。

2. 米勒（Miller）

米勒夺得今年的东南联盟大学篮球联赛年度最佳球员和最佳新人奖。（法新社）

20岁的大一新生米勒在今年的东南联盟大学篮球联赛中，代表阿拉巴马大学夺得冠军，并成为2012年的戴维斯（Davis，目前效力于洛杉矶湖人）后，在同一个赛季赢得年度最佳球员和最佳新人的球员。

不过，米勒同时也被卷入了一起在今年1月中发生的谋杀案。他被指向大学队友迈尔斯（Miles）提供枪支，后者和另一名男子戴维斯用枪支涉嫌杀害23岁的年轻妈妈贾米亚·哈里斯。

经调查后，实际上枪支为迈尔斯所有，但迈尔斯把枪留在了米勒的车上，并在米勒前来接他时拿走了枪支，最后犯下大错。不过，米勒没有卷入其他三人之间的口角，枪击案发生时他也一直在车内，他并没有被控。

米勒上个月说，他学到了教训要注意身边的环境，这宗案件也差点改变了他的篮球生涯。近日再被询问时，这位身高2米06的前锋对此不愿多谈，希望专注于篮球。他有望被拥有榜眼签的夏洛特黄蜂队签下。

3. 亨德森（Henderson）

亨德森体格壮硕，具有爆发力，一直是选秀大会的三甲热门人选。（法新社）

19岁的亨德森也一直是选秀大会的热门，不过本来是榜眼球员热门人选的他最近被米勒超越，滑落到第三位。这名效力于NBA发展联盟点燃队（Ignite）的控球后卫身高1米88，体格壮实，持球快攻和跑位能力强，打球具有很强的观赏性。他的视野也相当开阔，善于和队友配合。

在点燃队去年10月和大都会92人队的友谊赛中，他和文班亚马的正面对碰吸引多达200位球探和NBA30队的高管前去观赛。点燃队以122比115取胜，亨德森贡献28分，文班亚马则夺下37分。

波特兰拓荒者拥有第三个顺序选人的探花签，不过他们未必会选择亨德森，而是有可能考虑用这个签和别的队伍交易其他球员，围绕队内巨星利拉德（Lillard）进行重建。

休斯敦火箭和底特律活塞则是第四和第五支选人的队伍，各队会做出什么选择，星期五就能揭晓答案。