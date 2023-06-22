不受炒作和高人气影响 文班亚马迫不及待想加盟马刺

身高2米24的文班亚马人气也高。他可能在未来撼动NBA的格局，因此尚未上场比赛就得到万众瞩目。

（纽约法新电）美国职业篮球联赛（NBA）选秀大会本地时间星期五（6月23日）早上展开，准状元文班亚马无疑是最吸睛的新秀。这名被视为2003年詹姆斯（James）之后最受瞩目选秀新星的法国天才说，他不受场外炒作所影响，并迫不及待想加入圣安东尼奥马刺队。他也证实将在NBA夏季联赛上演处子秀。

19岁的文班亚马星期一（19日）抵达美国后，就在机场受到球迷热烈欢迎。他隔天也为美国职业棒球大联盟纽约洋基队的比赛开球，所到之处都备受瞩目。NBA官方表示，这位可能改变NBA未来格局的大将抵达的消息，已经为联赛各大平台带来大幅流量增长。

在星期三（21日）举行的选秀大会记者会中，文班亚马说：“我不会让这些（高人气）影响到我，因为我对自己有很高的期望，我对这些已经免疫，不太在乎。”

梦想成为选秀状元 前一晚或睡不着

圣安东尼奥马刺队上个月抽中状元签，可以率先选球员，文班亚马被选中基本上是板上钉钉。文班亚马说，成为选秀状元一直是他的梦想。

他说：“自从我知道选秀大会和它怎么进行后，我就想成为第一。明天将发生的是我多年来梦想的事。我今晚肯定会很难入睡，我真的觉得很幸运。”

他说，他希望能成为一名在场上场下都做到最好的球员。“不只要在场上做到最好，作为NBA球员有全方面的职责。我也想和媒体打好关系，在记者会上等方面做到最好，我不喜欢半途而废。”

马刺拥丰富文化和经验 文班亚马：我很幸运

他即将加盟的马刺是NBA传统强队，曾五度在传奇球星邓肯（Duncan）的率领下夺得NBA总冠军，而邓肯正是上一位马刺透过状元签，在1997年加入球队的大将。

文班亚马也将跟随法国前辈帕克（Parker）的脚步，为马刺效力。帕克作为马刺球员18年，他和邓肯、吉诺比利（Ginobili）组成的三巨头，为马刺夺得了四座NBA总冠军。

打造三巨头的马刺主教练兼篮球事务总裁波波维奇（Popovich）的合约原本在刚过去的赛季届满，但随着马刺拿到状元签，这位从1996年起就执教球队至今的74岁名帅，也预料将再续约，围绕文班亚马建队。

文班亚马说：“对我来说，圣安东尼奥和胜利划上等号。当知道马刺得到状元签当晚，我认为我很幸运，因为他们拥有打造好球员的丰富文化和经验，我真的迫不及待。”

将在夏季联赛上演首秀

文班亚马也确认，他将在下个月的NBA夏季联赛中为马刺上演首秀。不过他没有提到他将参加的是在7月3日至5日在萨克拉门托开打的小型夏季联赛（六队参与），还是7月7日至17日进行的拉斯维加斯赛（料30支NBA球队都将参与）。他也计划代表法国，参加8月25日到9月10日在菲律宾、日本和印度尼西亚举行的男篮世界杯。

为了迎接新赛季，文班亚马说他一直都在保持状态，即使在上星期的法国甲级篮球联赛结束后也继续训练。他之前所效力的大都会人92队，在总决赛0比3不敌摩纳哥，屈居亚军。

“除了飞行的那天，我几乎每天都举重，今早也和我的教练一起举重。我并不太累，反而正处于赛季中最好的状态。”