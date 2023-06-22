我国击剑队亚锦赛获两铜佳绩 日本终结韩国12连冠

亚洲击剑锦标赛星期四（6月22日）在中国无锡落幕，我国在男子花剑团体赛和女子佩剑团体赛都止步八强，最终以两面铜牌的历来最佳成绩收官。日本共夺下四金一银四铜，终结韩国保持了12届的全场总冠军地位。

由晨阳、梁炜杰、黄逸晖和丘仰恩组成的我国男子花剑队，在16强以45比41逆转胜乌兹别克斯坦。不过在八强面对实力更强的中国，我国25比45败阵。在五到八名次赛中，我国先以45比32拿下科威特，但过后以相同比分输给台湾，最终在15队中取得第六名。

日本在决赛以45比38击退韩国，拿下在这个项目的三连冠，确定登顶全场总冠军。从2009年开始就称霸亚锦赛奖牌榜的韩国，只能以三金五银四铜排名奖牌榜第二。

韩国佩剑女队胜中国摘金 我国得第八

韩国女子佩剑队在同日率先进行的决赛中，以45比40战胜中国，摘下二连冠，但随着日本男子花剑队夺金，这面金牌不足以让韩国拿下总冠军。值得一提的是，韩国和中国在女子佩剑团体赛拥有压倒性的优势，自从2007年起，两国连续15届包办决赛。中国九次夺冠，韩国六次摘金。

由王淑慧、 王洁敏、黄诗婷和许静组成的我国佩剑女队，在16强以45比32击退越南后，在八强以同样比分不敌韩国。来到名次赛，我国38比45先后输给哈萨克斯坦和伊朗，在11队中排名第八。

（左起）许静、黄诗婷、王洁敏和王淑慧为我国在亚锦赛女子佩剑团体赛中拿下第八。（取自新加坡击剑总会脸书）

我国击剑队技术总监：亚运会放眼两面奖牌

凭借女子花剑队日前夺得的两枚铜牌（团体赛和个人赛），我国在亚锦赛取得了历来最好成绩，超越2010年和去年拿下的各一面铜牌（皆在女子花剑团体赛夺得）。阿米塔这次为我国取得突破，摘下历来首面个人赛奖牌。

花剑好手阿米塔早前取得我国在亚锦赛击剑个人赛中的首面奖牌。（取自新加坡击剑总会脸书）

亚锦赛也是今年9月杭州亚运会的前哨战。我国击剑队技术总监米利说，团队这次的好成绩对亚运会有鼓舞作用。

他说：“上届亚运我们得到一面铜牌（女子花剑团体赛），我认为这次我们可以稍微更有抱负，把目标定在两枚奖牌。我对所有四队选手（取得亚运资格的男女花剑队、女子佩剑和重剑队）都有信心，也相信他们的教练会做到最好，让他们尽可能达到最高的水平。”

击剑队的下一个大赛不是亚运会，而是7月22日到30日在意大利米兰举行的世界锦标赛。大部分参与亚锦赛的我国选手都将参赛。