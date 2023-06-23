勇士送走普尔换来保罗 盼留住自由身格林

（纽约综合电）金州勇士（Golden State Warriors）在美国职业篮球赛（NBA）选秀大会前达成重要交易。勇士将2022年总决赛中表现出色的候补后卫普尔（Poole）送到华盛顿巫师（Washington Wizards），换来12届全明星赛球员保罗（Paul）。勇士解决了德拉蒙德·格林（Draymond Green）与普尔的内讧问题，但同时球队平均年龄也变得更大。

除普尔外，勇士还送出了上赛季出场12场的候补球员罗林斯（Rollins），一个前20顺位保护的2030年首轮选秀签和一个2027年的次轮选秀签。24岁的普尔在勇士主要担任头号球星柯里（Curry）的候补，他在去年总决赛中有出色表现，但在去年10月的季前训练中，普尔遭格林挥拳相向，之后的赛季两人貌合神离，这也直接影响了勇士在季后赛中的表现。

格林在赛季结束后选择不执行球员选项，成为完全自由球员。送走普尔，让勇士更有机会留下格林。不过保罗的到来同时带来了巨大的问题。如果能留下格林，勇士下赛季的首发阵容很可能是保罗（38岁）、柯里（35岁）、克莱·汤普森（Klay Thompson，33岁）、威金斯（Wiggins，28岁）和格林（33岁）。除威金斯外，其余球员都是至少33岁的老将，体能将是一个严峻挑战。

在得知交易消息后，保罗透露他已经和柯里进行了交流，希望两人联手能够赢下更多比赛。