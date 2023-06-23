文班亚马如愿当选NBA状元 加入马刺带动球队收益

这位可能颠覆未来NBA格局的超新星，还未正式加入马刺前就已经让球队季票销售量暴增，马刺官网流量和应用下载次数也增长了10倍。

（纽约综合电）法国19岁篮球天才文班亚马（Wembanyama）如愿被圣安东尼奥马刺选中，成为今年的美国职业篮球赛（NBA）选秀状元。他中选后喜极而泣，表示这是美梦成真。

NBA选秀大会本地时间星期五（6月23日）早上举行。被喻为2003年詹姆斯（James）之后最受期待选秀新人的文班亚马，被NBA总裁肖华（Silver）叫到名字后，在采访中激动落泪。

他说：“我达到了我人生梦想的事，我梦想过听到肖华说出那句话，这让我哭泣。这是我人生中最美好的夜晚。我感受到马刺球迷对我的爱。在圣安东尼奥好像有我的壁画了，这太棒了。没有比这个更好的欢迎礼了，我真的很爱这里的球迷。”

其中一幅文班亚马的壁画位于圣安东尼奥一家海鲜餐馆墙壁外，吸引不少民众前去合照。（法新社）

波波维奇：让文班亚马成为他自己

身高2米24的文班亚马虽然有中锋的体形，但却拥有控球后卫传射和控球的能力，还相当敏捷，是目前篮球界难以见到的综合体。他能射三分球和抢篮板，2米44的臂展对于防守也大有作用。不过104公斤的体重对他的身高而言或略有不足，但他还有时间在10月底的新赛季开打前增重。

他下来将身穿1号球衣，在马刺资深名帅波波维奇（Popovich）麾下展开NBA生涯。如无意外将和球队续约的74岁老帅波波维奇（Popovich）逗趣地说：“我很兴奋（签下文班亚马），不过你不会要我跳上跳下吧？要我上演一出好戏？我可以表演翻跟斗，但我可能要休息三个月。

“我们要让他成为他自己。我们会关注他，看将发生什么事……你不能让球员成为你要他们成为的样子。”

马刺季票售卖网站流量暴增

在还没上场比赛就掀起热潮的文班亚马，也将对马刺带来巨大收益。在马刺队主场，1万2000名球迷到场观看选秀直播。广告公司市场分析师多夫曼说：“他将为马刺增加约10亿美元（约13亿5000万元）的品牌价值，这可能会让马刺排进联赛前十。”

文班亚马被选中后，在主场观看选秀直播的马刺队球迷兴奋庆祝。（法新社）

根据体育商业媒体Sportico去年底发布的NBA各队价值榜，马刺目前以21亿6000万美元排在30队中第19位。金州勇士以75亿6000万美元排名联赛第一。

多夫曼说：“马刺将在电视上得到更多曝光，更多在黄金时段的比赛直播。他们的主场比赛可能场场爆满，或许接着就可以顺势调高门票价格。”

上个月抽中状元签后，马刺季票销售量暴增，官网流量和应用下载次数也增长了多达10倍。另外，在法国打球时就和知名运动鞋品牌耐克（Nike）签约的文班亚马，也基本将继续和耐克合作。耐克下来10年预计将付给他共1亿美元，其他知名品牌的代言也料接踵而来。

此外，阿拉巴马大学前锋米勒（Miller）和NBA发展联盟点燃队（Ignite）控卫亨德森（Henderson）也如预料般跻身三甲。米勒成为榜眼，得到夏洛特黄蜂青睐；亨德森则被拥有秀才签的波特兰拓荒者选择。

第四和第五顺位的休斯敦火箭和底特律活塞则分别选择了双胞胎兄弟阿门·汤普森（Amen Thompson）和奥萨尔·汤普森（Ausar Thompson）。