沈恩夷三天四破蛙泳全国纪录 放眼冲击亚运奖牌

我国蛙泳女将沈恩夷一连三天，在新加坡全国游泳锦标赛上四度打破全国纪录，包括在星期五（6月23日）两度改写女子50米蛙泳纪录，就此将三个蛙泳全国纪录（50米、100米和200米）都收入囊中。

20岁的沈恩夷上个月在柬埔寨东南亚运动会为我国摘下四金一银，并将良好状态延续到全国锦标赛上。她星期五早上在华侨银行游泳中心举行的女子50米蛙泳预赛中，游出了31秒17的新全国纪录，比何如恩在2018年亚运会上创下的旧纪录快出0.06秒。她在晚上的决赛再接再厉，缩短全国纪录0.01秒，以31秒16率先触壁。

Letitia Sim rewrote her National Open Record for the Women's 50m Breaststroke set earlier today, with a new time of 31.16 at the 18th Singapore National Swimming Championships 2023. Congratulations Letitia! Posted by Singapore Swimming Association on Friday, June 23, 2023

沈恩夷前两天同样打破了她保持的100米和200米蛙泳的全国纪录。她先在星期三（21日）的女子200米蛙泳决赛游出2分27秒91，比她上个月在柬埔寨东运会夺金时2分28秒49的旧纪录缩短了超过半秒。

她星期四（22日）在100米蛙泳也游出1分07秒27，比自己两年前在美国创下的1分07秒86成绩同样快了逾半秒。这个成绩距离奥运A标的1分06秒79不算太远，并在今年的亚洲泳将中仅次于日本的上届亚运冠军铃木聪美（今年最好成绩1分06秒88）和上届亚运亚军青木玲绪树（今年最好成绩1分05秒89），有望在9月的杭州亚运会冲击奖牌。

沈恩夷：没想到成绩比东运会还好

对于连创佳绩，她坦言没想到自己的成绩比东运会时还好，毕竟东运会就在不久之前。她笑说：“我起初认为自己会游得挺差的，因为在准备的过程中我数次向妹妹哭诉训练很艰难，教练不让我休息，我做不到之类的，不过成绩比理想中得好很多。”

为了冲击明年的巴黎奥运会，目前在美国密歇根大学就读的沈恩夷决定休学一年。她下来将备战7月底的日本福冈世界锦标赛和9月底的中国杭州亚运会。“现在的成绩让我在亚运会有很好的机会得牌，但目前这都是在做梦，我不会一直想着这个太多。”

沈恩夷星期六（24日）还将在最后一天的比赛中出战女子200米混合泳项目。上个月东运会她刚刚创造了全国纪录，时间是2分14秒49。